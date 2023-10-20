Результаты опроса: во время путешествий жители Эстонии обращают основное внимание на цену и безопасность

Если в летний период отправляются отдыхать за границу, в зависимости от года, порядка 30–45% эстонцев, то осенью такие поездки предпринимаются реже.

Опрос показал, что этой осенью 5% жителей Эстонии съездят отдохнуть в соседние страны, 12% – в более удаленные регионы Европы, а 8% отправятся в отпуск за пределы Европы. Остальные три четверти жителей Эстонии либо отдохнут на родине, либо еще не имеют конкретного плана, либо этой осенью не пойдут в отпуск.

По словам менеджера If Kindlustus по страхованию путешествий Кайрит Лухт, осенью люди обычно проявляют меньший интерес к путешествиям, чем летом.

„В то же время многие поездки осенью совершаются в определенный непродолжительный период, а именно во время школьных каникул, тогда как летом зарубежные поездки охватывают более длительный период времени. Еще одно отличие касается выбранных направлений: если соседние страны посещают летом порядка двадцати процентов жителей Эстонии, то осенью – лишь пять процентов. Осенью предпочтение отдается странам с более теплым климатом“, — пояснила Лухт.

Ответы, данные в ходе опроса, показали, что люди проявляют одинаковый интерес к путешествиям независимо от возраста, пола и места жительства, хотя люди с более высокими доходами чаще отправляются в путешествия.

Из результатов опроса выяснилось, что для жителей Эстонии важнейшим фактором является цена поездки (77% респондентов именно ее считают важной), безопасность страны назначения (56%) и уровень цен в стране назначения (52%). Гораздо меньше внимания уделяется качеству медицинских услуг в месте назначения, репутации туристической компании или авиакомпании, а также количеству рейсов. Эти показатели важны лишь для каждого пятого путешественника.