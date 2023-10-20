Результаты опроса: во время путешествий жители Эстонии обращают основное внимание на цену и безопасность
Наступили школьные каникулы, и в это время многие жители Эстонии выезжают на отдых. Согласно, проведенному If Kindlustus опросу, для эстонских путешественников наиболее важными факторами являются цена поездки и безопасность в месте назначения.
Если в летний период отправляются отдыхать за границу, в зависимости от года, порядка 30–45% эстонцев, то осенью такие поездки предпринимаются реже.
Опрос показал, что этой осенью 5% жителей Эстонии съездят отдохнуть в соседние страны, 12% – в более удаленные регионы Европы, а 8% отправятся в отпуск за пределы Европы. Остальные три четверти жителей Эстонии либо отдохнут на родине, либо еще не имеют конкретного плана, либо этой осенью не пойдут в отпуск.
По словам менеджера If Kindlustus по страхованию путешествий Кайрит Лухт, осенью люди обычно проявляют меньший интерес к путешествиям, чем летом.
„В то же время многие поездки осенью совершаются в определенный непродолжительный период, а именно во время школьных каникул, тогда как летом зарубежные поездки охватывают более длительный период времени. Еще одно отличие касается выбранных направлений: если соседние страны посещают летом порядка двадцати процентов жителей Эстонии, то осенью – лишь пять процентов. Осенью предпочтение отдается странам с более теплым климатом“, — пояснила Лухт.
Ответы, данные в ходе опроса, показали, что люди проявляют одинаковый интерес к путешествиям независимо от возраста, пола и места жительства, хотя люди с более высокими доходами чаще отправляются в путешествия.
Из результатов опроса выяснилось, что для жителей Эстонии важнейшим фактором является цена поездки (77% респондентов именно ее считают важной), безопасность страны назначения (56%) и уровень цен в стране назначения (52%). Гораздо меньше внимания уделяется качеству медицинских услуг в месте назначения, репутации туристической компании или авиакомпании, а также количеству рейсов. Эти показатели важны лишь для каждого пятого путешественника.
„Можно заметить, что для молодых людей цена поездки и уровень цен в стране назначения гораздо важнее, чем для путешественников более старшего возраста. Приятно видеть, что с каждым годом все большее число путешественников из Эстонии оформляют страхование путешествия, так как понимают его необходимость“, – добавила Лухт. „Если о необходимости страхования багажа или задержке/отмене рейса в некоторых ситуациях еще можно подумать, то без медицинского страхования не следует посещать даже соседние страны. Частичную защиту обеспечивает также Европейская карточка медицинского страхования, хотя она не покрывает всех расходов, например, плату за посещение врача, транспортные расходы на такое посещение, расходы на возвращение в страну проживания, также не позволяет пользоваться услугами частной медицины и т. д. Чтобы во время поездки быть уверенным, что расходы на вышеупомянутые услуги также будут компенсированы, необходимо оформить страхование путешествий“.
По сравнению с соседними прибалтийскими странами мы видим, что жители Латвии путешествуют больше остальных. Этой осенью отправится на отдых за границу каждый третий житель Латвии, каждый четвертый житель Эстонии и каждый пятый житель Литвы. Жители Латвии охотно путешествуют по Европе, а жители Эстонии больше остальных выезжают за пределы Европы.
В опросе, проведенном If Kindlustus в Эстонии, Латвии и Литве, приняли участие чуть более 1000 человек из каждой страны.