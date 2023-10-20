ФОТО | Раскрывая тайны Балтийского моря: студентка проводит исследование морского дна с помощью подводного робота(1)
Студентка учебной программы Систем Земли, климата и технологий Таллиннского Технического Университета Ханна Микенберг уже в гимназии определилась со своим призванием, выбрав геологию, а теперь она участвует в международных морских экспедициях и изучает увлекательные формы рельефа и до сих пор неиспользованные минеральные ресурсы дна Балтийского моря.
„Мне нравилась география, а еще мне просто повезло. Выбирая тему исследования в 10 классе, завуч отметила, что есть возможность найти научного руководителя в университете. Поскольку я жила недалеко от TalTech, то я стала смотреть их учебную программу по геологии, и так моим научным руководителем стал старший научный сотрудник Института геологии Атко Хейнсалу, с которым мы тесно сотрудничаем и по сей день“, — студентка последнего курса бакалавриата Ханна Микенберг делится своей историей о том, как она стала геологом.
Ханна очень довольна сделанным выбором и говорит, что программа бакалавриата Системы Земли, климат и технологии хорошо подходит для молодых людей, которые интересуются естественными науками и любят много бывать на природе, потому что увлекательные практические поездки и экспедиции составляют значительную часть учебной программы. „Моя страсть — это морская геология, потому что мне с детства нравились море и скалы, и, к счастью, меня не мучает морская болезнь. В своей бакалаврской работе я концентрируюсь на изучении форм рельефа и отложений на морском дне. „Сейчас я прорабатываю собранный в ходе последних экспедиций материал о воронках, образовавшихся после утечек (ямы глубиной 2-3 м и диаметром 30-100 м, образующиеся при вытекании грунтовых вод и/или газа со дна моря) и обнаруженных железомарганцевых образованиях на дне Финского залива“, — рассказывает она.
Учебные программы TalTech с направлением геологии готовят будущих экспертов, которые смогут предложить умные решения проблем меняющейся окружающей среды, а также заняться вызовами из-за ограниченности ресурсов нашей планеты. Выпускники данного направления могут работать как в Эстонии, так и за границей – в различных международных компаниях и организациях.
В экспедициях используются инновационные топ-технологии
Ханна является хорошим примером того, как активные студенты могут участвовать в международных экспедициях в рамках учебы и приобретать опыт исследований с использованием современных передовых технологий. Например, в августе этого года Ханна приняла участие в совместной экспедиции морских ученых разных областей из Эстонии, Норвегии, Польше и Швеции, в ходе которой изучались образовавшиеся после утечек воронки и появившиеся в них образования после просачивания грунтовых вод на морское дно вблизи острова Вайндлоо в Финском заливе.
Для проведения научных исследований использовался доставленный специально для этой цели из Норвежского университета науки и технологий (NTNU, Тронхейм) современный подводный робот (ROV — remotely operated vehicle), позволяющий проводить детальную видеосъемку морского дна и осуществлять сбор образцов пород с помощью различных устройств для отбора проб.
„Подобные роботы успешно собирали образцы в разных частях мирового океана и совершали увлекательные открытия, но при этом мы не были до конца уверены в том, как подводный робот будет работать в Балтийском море. Но, к счастью, погодные условия оказались благоприятными, и роботу удалось получить много ценного видеоматериала, который я сейчас сравниваю с акустическими профилями морского дна, полученными ранее“, — объясняет Ханна.
Цель экспедиций — понять внутренние процессы Балтийского моря
В конце прошлого века в акватории эстонской морской зоны на дне Финского залива и Рижского залива были обнаружены железомарганцевые образования и корки этих же минералов. До сих пор ученые не поняли, как формируются эти богатые металлами образования, и эстонские геологи в сотрудничестве с морскими учеными из нескольких стран начали восполнять этот пробел.
Айво Лепланд – координировавший августовскую международную экспедицию, являющийся научным сотрудником Геологической службы Норвегии и приглашенным профессор TalTech – говорит, что целью последних научных исследований было выяснение влияния утечки грунтовых вод на среду морского дна, формирование железомарганцевых образований и сопровождающих их микробиологических сообществ. „Собранный в ходе исследования материал, несомненно, дает нам важную информацию при оценке воздействия на окружающую среду и определении экономической перспективы широко распространенных железомарганцевых образований, что, в свою очередь, создает основу для научно обоснованного управления этими природными ресурсами. Тем более приятно отметить, что в начале своей геологической карьеры будущие эксперты, проходящие сейчас обучение в TalTech и Тартуском Университете, были включены в международную исследовательскую группу ученых“, - добавляет он.
Удостоенная весной стипендией Эстонского Горного общества Ханна Микенберг в настоящее время продолжает учебу в качестве студентки по обмену в Университете Уппсала в Швеции в течение одного семестра в рамках программы Erasmus+. Она твердо решила, что продолжит обучение в магистратуре, а в будущем поступит также в докторантуру именно по направлению морской геологии.
Институт геологии TalTech входит в факультет естествознания Таллиннского Технического Университета и объединяет естественные науки, инженерию и информационные технологии. Выпускники обновленной бакалаврской программы института Системы земли, климат и технологии могут стать инженерами по зеленым инновациям и земным недрам, климатологами, морскими исследователями, геологами, аналитиками данных или другими специалистами, в которых будет нуждаться общество будущего.