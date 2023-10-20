ФОТО | Раскрывая тайны Балтийского моря: студентка проводит исследование морского дна с помощью подводного робота

„Мне нравилась география, а еще мне просто повезло. Выбирая тему исследования в 10 классе, завуч отметила, что есть возможность найти научного руководителя в университете. Поскольку я жила недалеко от TalTech, то я стала смотреть их учебную программу по геологии, и так моим научным руководителем стал старший научный сотрудник Института геологии Атко Хейнсалу, с которым мы тесно сотрудничаем и по сей день“, — студентка последнего курса бакалавриата Ханна Микенберг делится своей историей о том, как она стала геологом.

Ханна очень довольна сделанным выбором и говорит, что программа бакалавриата Системы Земли, климат и технологии хорошо подходит для молодых людей, которые интересуются естественными науками и любят много бывать на природе, потому что увлекательные практические поездки и экспедиции составляют значительную часть учебной программы. „Моя страсть — это морская геология, потому что мне с детства нравились море и скалы, и, к счастью, меня не мучает морская болезнь. В своей бакалаврской работе я концентрируюсь на изучении форм рельефа и отложений на морском дне. „Сейчас я прорабатываю собранный в ходе последних экспедиций материал о воронках, образовавшихся после утечек (ямы глубиной 2-3 м и диаметром 30-100 м, образующиеся при вытекании грунтовых вод и/или газа со дна моря) и обнаруженных железомарганцевых образованиях на дне Финского залива“, — рассказывает она.

Учебные программы TalTech с направлением геологии готовят будущих экспертов, которые смогут предложить умные решения проблем меняющейся окружающей среды, а также заняться вызовами из-за ограниченности ресурсов нашей планеты. Выпускники данного направления могут работать как в Эстонии, так и за границей – в различных международных компаниях и организациях.

В экспедициях используются инновационные топ-технологии