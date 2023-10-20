airBaltic до конца года отменил полеты в Тель-Авив

В компании отметили, что безопасность пассажиров, сотрудников и полетов является главным приоритетом airBaltic. При этом авиаперевозчик поддерживает тесные контакты с государственными и международными учреждениями и при необходимости готов скорректировать расписание полетов.

airBaltic призывает пассажиров проверить свои бронирования на сайте авиакомпании на предмет возврата денег или обратиться в информационный центр по поводу других возможных изменений по телефону +371 6700 6006.

Как сообщалось, 16 октября airBaltic выполнил специальный рейс из Риги в Тель-Авив для эвакуации граждан стран Балтии из воюющей страны. Все 148 мест в самолете из Израиля были заполнены. Большинство пассажиров были гражданами Латвии, однако на борту было 10 граждан Эстонии и 3 граждан Литвы. Этот полет airBaltic выполнил по просьбе Министерства иностранных дел Латвийской Республики.

Из Риги в Тель-Авив самолет тоже не летел пустым — туда отправились 86 пассажиров, в том числе — граждане Израиля. С какими целями, авиакомпания не уточняет.

Изначальная цена билета с 290 евро выросла до 340 евро. Сумма согласована с МИД Латвии, пояснили в авиакомпании. Нужно учитывать, что страховщики воздушных судов применяют дополнительную страховую премию, и в конкретной ситуации такая стоимость билета объясняется повышенной ставкой страхования рисков. Этот перелет — специальный, а не ординарный рейс. С учетом того, что обстановка в Израиле непредсказуемая, связанные с организацией полета обстоятельства могут в короткое время резко измениться, и организаторам эвакуации нужно подстраиваться под ситуацию, отметили в airBaltic.

В четверг, 19 октября премьер-министр Латвии Эвика Силиня в интервью передаче „900 секунд“ на телеканале TV3 заявила, что в случае необходимости Латвия будет готова организовать еще один репатриационный рейс из Израиля.