20.10.2023, 14:04
МИД Эстонии настоятельно рекомендует воздержаться от поездок в Ливан
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МИД Эстонии призывает отказаться от поездок в Ливан из-за рисков, связанных с войной в Израиле.
По данным МИД Эстонии, ситуация в Ливане и особенно на приграничных территориях очень напряженная и может измениться в любую минуту.
Министерство просит граждан Эстонии, находящихся в Ливане и еще не зарегистрировавших свою поездку, сделать это на странице Reisi Targalt или написать на почту konsul@mfa.ee. Кроме того, тем, кто уже находится в Ливане, рекомендовано соблюдать бдительность, а также избегать мест скопления людей и районов, где проводятся демонстрации.
В экстренных случаях можно звонить по телефону +372 5301 9999.