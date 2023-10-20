МИД Эстонии настоятельно рекомендует воздержаться от поездок в Ливан

По данным МИД Эстонии, ситуация в Ливане и особенно на приграничных территориях очень напряженная и может измениться в любую минуту.

Министерство просит граждан Эстонии, находящихся в Ливане и еще не зарегистрировавших свою поездку, сделать это на странице Reisi Targalt или написать на почту konsul@mfa.ee. Кроме того, тем, кто уже находится в Ливане, рекомендовано соблюдать бдительность, а также избегать мест скопления людей и районов, где проводятся демонстрации.