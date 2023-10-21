Пассажирский поезд Вильнюс-Рига могут запустить уже в следующем году

„Самоуправления Северной Литвы проявляют большой интерес и желание, чтобы пассажирский поезд Вильнюс-Рига следовал через Шяуляй, параллельно ведутся дискуссии о возобновлении движения поездов в Даугавпилс. Я верю, что вместе с моими коллегами мы найдем лучшее решение“, - сказал Скуодис.

По его словам, необходимые соглашения между литовскими и латвийскими компаниями будут заключены в ближайшее время.

В пятницу министры транспорта стран Балтии договорились в Риге о более быстром внедрении железной дороги с европейским типом колеи Rail Baltica, сообщило министерство.

По данным Минтранса, весь проект Rail Baltica, соединяющий страны Балтии с Европой, планируется завершить в 2030 году, а соединение литовских и польских железнодорожных путей ожидается в 2028 году.