Из Польши в Германию запустят новый поезд

По плану, поезда будут ходить из Варшавы (станция Warszawa Gdańska) в Мюнхен (München Hbf) с остановками в Кракове, Остраве, Бржецлаве, Вене и Зальцбурге. Отправление из польской столицы – в 19:59, из Мюнхена – в 18:35. Время в пути – приблизительно 14 часов, сообщает портал 34travel.me.