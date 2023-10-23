23.10.2023, 07:00
Из Польши в Германию запустят новый поезд
ФОТО: Photo by Adam Borkowski on Unsplash
Польский перевозчик PKP с 10 декабря запускает новый поезд из Польши в Германию. Реализуют проект совместно с немецкими и австрийскими железными дорогами.
По плану, поезда будут ходить из Варшавы (станция Warszawa Gdańska) в Мюнхен (München Hbf) с остановками в Кракове, Остраве, Бржецлаве, Вене и Зальцбурге. Отправление из польской столицы – в 19:59, из Мюнхена – в 18:35. Время в пути – приблизительно 14 часов, сообщает портал 34travel.me.
Билеты пока недоступны для покупки, но скоро должны появиться на сайте PKP Intercity. Оформить их можно будет также у немецких и австрийских перевозчиков.