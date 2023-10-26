Стюард, побывавший в 70 странах: Эстония прекрасна, сюда всегда приятно возвращаться(4)
Эстонец Сийм Кумари вот уже более десяти лет работает стюардом в скандинавских авиакомпаниях. Еще в детстве он увлекся авиацией и поставил перед собой цель посетить как можно больше стран. Мы узнали, как проходит обычный день бортпроводников и любят ли они путешествовать в свободное от работы время.
Как стать бортпроводником?
Как рассказывает Сийм Кумар, ему помог случай. "На работу бортпроводником, как и на другие должности в моей жизни, я попал случайно. Раньше я был исполнительным директором ресторана, мой годичный контракт подходил к концу, и как раз один из официантов подавал заявку на работу в Norwegian“, - вспоминает Сийм, как ему пришла в голову идея отправить в авиакомпанию свое CV. "Norwegian открывал базу в Финляндии, эстонское агентство выступало посредником в поиске сотрудников. Знание финского языка у меня было так себе, но языковую проверку мне каким-то образом пройти удалось. Получилось, что я устроился туда на работу, а мой бывший коллега, к сожалению, не попал. Так и началась моя авиационная карьера“.
После пандемии коронавируса у Сийма появилась возможность поработать на дальнемагистральных рейсах. Так он оказался в Швеции, откуда теперь летает по разным маршрутам в Америку и Азию. По его словам, большие самолеты гораздо круче маленьких, да и сервис во время длительных перелетов отличается от внутриевропейских рейсов. "Это большой самолет, вместе со мной восемь членов экипажа и два или три пилота. Мне нравится создавать эту синергию и атмосферу, в которой мы вместе обслуживаем клиентов“, — делится Сийм. Он пояснил, что в среднем у него выходит четыре-пять рейсов в месяц, то есть половину каждого месяца он проводит за пределами Эстонии.
Как проходит подготовка к длительному перелету?
Своим домом Сийм считает Эстонию, тут он действительно живет, но чтобы попасть на работу, ему сначала нужно приехать в Стокгольм, откуда и стартуют все авиарейсы. "За час до вылета у нас проводится брифинг, на котором я распределяю обязанности бортпроводников, мы обсуждаем специфику конкретного пункта назначения, количество пассажиров, время полета, отличия, аспекты безопасности. После этого экипаж направляется в самолет для начала подготовки“, - рассказал Сийм, что он делает перед началом каждого рейса.
Он добавил, что обучение бортпроводников длится до двух месяцев, 90 процентов из которых связаны исключительно с вопросами безопасности. Во время перелетов на большие расстояния на высоте 12 километров у бортпроводников фактически сразу несколько профессий: пожарный, врач, уборщица, медсестра, психолог. "Каждый готов устранить возгорание. Ежегодно проводятся дополнительные тренинги. Если вы их не пройдете, вы просто не полетите. При длительных перелетах навыки, полученные во время обучения, всё же нужны“, - поясняет Сийм.
Что для тебя означает дом?
По мнению Сийма, в этом ему очень помогают родные и друзья. „Мы с супругой очень социально активные, у нас большой круг друзей. Ощущение дома возникает, когда мы собираемся с семьей и друзьями“, — сказал он.
„Я невероятно люблю путешествовать. Я, моя супруга и друзья - фанаты путешествий, раз в два месяца куда-нибудь точно едем“, - рассказывает Сийм, которые мечтает посетить все страны мира. "Здорово куда-то ехать, но и приятно и домой возвращаться. У нас красивая природа, спокойная и безопасная среда“, - поделился Сийм, подчеркнув, что может, конечно, куда-то уехать, но дом все равно здесь, в Эстонии. Только, по его мнению, на зиму хорошо было бы перебираться в более теплую страну, например, в Азию.
Какое на данный момент у Вас самое любимое место на Земле?
Сийм признался, что его любимое место отдыха находится в Азии - это Бангкок, куда он каждую зиму ездит минимум один раз. "У нас с друзьями было как-то соревнование по Европе - кто больше стран посетит“, - смеется он. Самое удивительное, что Сийм большую часть этого негласного соревнования путешествовал вовсе не на самолете. "Мы всё проехали, большую часть на машине. По-другому в Лихтенштейн, Сан-Марино или Андорру не попасть“, - пояснил он. Особенно яркие воспоминания остались у него от Косово и его огромных восьмиполосных скоростных дорог, по которым никто не ездит.
Что касается путешествий и работы за границей, Сийм заметил, что оплата счетов в иностранной валюте часто обходится дорого из-за процентов за конвертацию и платы за обслуживание. Хотя расплатиться картой можно во многих странах, в его любимом азиатском регионе периодически необходимо снимать наличные, а за это приходится платить дополнительную банковскую комиссию. „Сейчас я работаю в Стокгольме, но моя зарплата поступает в шведских кронах в наш эстонский банк. Я могу конвертировать сумму бесплатно, не платя комиссию за обслуживание. Это большая выгода каждый месяц“, — считает Сийм, добавив, что каждый эстонец гордится своей страной.