Стюард, побывавший в 70 странах: Эстония прекрасна, сюда всегда приятно возвращаться

Как стать бортпроводником?

Как рассказывает Сийм Кумар, ему помог случай. "На работу бортпроводником, как и на другие должности в моей жизни, я попал случайно. Раньше я был исполнительным директором ресторана, мой годичный контракт подходил к концу, и как раз один из официантов подавал заявку на работу в Norwegian“, - вспоминает Сийм, как ему пришла в голову идея отправить в авиакомпанию свое CV. "Norwegian открывал базу в Финляндии, эстонское агентство выступало посредником в поиске сотрудников. Знание финского языка у меня было так себе, но языковую проверку мне каким-то образом пройти удалось. Получилось, что я устроился туда на работу, а мой бывший коллега, к сожалению, не попал. Так и началась моя авиационная карьера“.

После пандемии коронавируса у Сийма появилась возможность поработать на дальнемагистральных рейсах. Так он оказался в Швеции, откуда теперь летает по разным маршрутам в Америку и Азию. По его словам, большие самолеты гораздо круче маленьких, да и сервис во время длительных перелетов отличается от внутриевропейских рейсов. "Это большой самолет, вместе со мной восемь членов экипажа и два или три пилота. Мне нравится создавать эту синергию и атмосферу, в которой мы вместе обслуживаем клиентов“, — делится Сийм. Он пояснил, что в среднем у него выходит четыре-пять рейсов в месяц, то есть половину каждого месяца он проводит за пределами Эстонии.

Как проходит подготовка к длительному перелету?

Своим домом Сийм считает Эстонию, тут он действительно живет, но чтобы попасть на работу, ему сначала нужно приехать в Стокгольм, откуда и стартуют все авиарейсы. "За час до вылета у нас проводится брифинг, на котором я распределяю обязанности бортпроводников, мы обсуждаем специфику конкретного пункта назначения, количество пассажиров, время полета, отличия, аспекты безопасности. После этого экипаж направляется в самолет для начала подготовки“, - рассказал Сийм, что он делает перед началом каждого рейса.