Две подруги из Эстонии изучают жизнь в молдавских селах

Проект стартовал этим летом и продлится до лета 2024 года. Все это время они будут путешествовать по Молдове, знакомиться с новыми людьми и открывать для себя особенные места, о которых они расскажут тем, кто хочет узнать больше о Молдове.

Мариан Мянни и Тийна Реканд – журналисты. Их канал на YouTube называется Journo Birds — „journo“ — это аббревиатура слов „журналист“ (журналист) и „bird“, что означает „птица“, которая является символом их приключений. Видео носят развлекательный характер, в них есть элементы репортажа и документального фильма. По словам девушек, таким образом они смогут разрушить некоторые стереотипы о Молдове и творчески информировать людей о этой стране, передает Noi.md.

Мариан уже несколько лет живет в Молдове и успела выучить государственный язык, а Тийна каждый раз прилетает в Молдову снимать новый выпуск. Мариан считает, что Молдова „похожа на коробку конфет“, потому что здесь можно найти разные истории и интересные места, о которых можно поговорить, и это идея, с которой все началось. По ее убеждению, в Молдове, особенно в селах, есть много историй, которые заслуживают того, чтобы их увидел и услышал каждый.