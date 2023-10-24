Эвакуация аэропортов и ложные сообщения о бомбе: к чему нужно быть готовым туристам во Франции?(1)
13 октября во Франции был объявлен максимальный уровень террористической угрозы. Что нужно знать отправляющимся туда туристам?
В связи с началом школьных каникул и финальными матчами Кубка мира по регби тысячи людей планируют в ближайшие дни отправиться во Францию, пишет Euronews.
Однако за последнюю неделю в местную полицию поступил целый ряд ложных предупреждений о заложенных бомбах в популярных у туристов местах. Из-за них пришлось по несколько раз эвакуировать аэропорты, что привело к перебоям в движении воздушного и не только транспорта, и доставило немало неприятностей путешествующим.
Стоит ли беспокоиться о поездке в связи с повышенным уровнем безопасности? Мы собрали самое главное ситуации во Франции.
Почему Франция находится в „состоянии повышенной готовности к нападению“?
С 13 октября в стране объявлен максимальный уровень террористической угрозы - Urgence attentat - после того, как 20-летний выходец из Чечни смертельно ранил ножом учителя в городе Аррас на севере Франции.
Наиболее заметным следствием этого, вероятно, станет увеличение числа военных на улицах. Хотя серьёзных сбоев в работе общественного транспорта пока не наблюдается, не исключены задержки поездов или приостановка работы линий метро из-за наличия „подозрительных предметов“, оставленного без присмотра багажа.
„В истории нашей страны и Европы транспортные (сети) были местом, где происходили серьёзные теракты“, - заявил министр транспорта Франции Клеман Боне в воскресенье в эфире телеканала France Inter.
Он добавил, что есть „люди, которые играют на страхе“, имея в виду шквал сообщений о минировании, которые в последнюю неделю обрушились на транспортные сети, школы и культурные центры.
Все угрозы оказались ложными, и ни одно из внешнеполитических ведомств не выступало с рекомендацией отказаться от поездок во Францию.
Однако, учитывая повышенный уровень опасности, путешественников предупреждают о возможности эвакуации из мест массового скопления людей, таких как аэропорты, вокзалы и туристические объекты.
Версальский дворец под Парижем был эвакуирован по соображениям безопасности в полдень воскресенья в седьмой раз за последние восемь дней. Через два часа проверок его открыли, сообщил представитель пресс-службы.
Франция усиливает меры безопасности в поездах и самолётах
Франция усиливает меры безопасности в столичных аэропортах и на вокзалах в связи с волной сообщений о заложенных взрывных устройствах, сообщил в воскресенье Боне.
Патрули безопасности в парижских воздушных гаванях будут расширены на 40%, а число сотрудников национальной железнодорожной компании SNCF увеличат на 20%.
Кроме того, на вокзалах будут дежурить дополнительные наряды полиции, добавил министр.
Также объявлено об усилении мер безопасности во время двух заключительных матчей Кубка мира по регби, которые пройдут на стадионе „Стад де Франс“ в Париже 27 и 28 октября.
Болельщикам рекомендуется прибыть на стадион заранее, чтобы успеть пройти проверку безопасности на входе.
Откуда поступают ложные угрозы?
По словам Боне, с прошлой среды** было зафиксировано 70 ложных сообщений о заложенных бомбах**в аэропортах страны.
Проводились эвакуации аэропортов, что привело к сбоям в авиасообщении в таких городах, как Марсель, Тулуза и десятках региональных узлов. Не менее 130 рейсов были отменены.
Боне добавил, что почти все эти предупреждения были отправлены с одного и того же электронного адреса, локализованного в Швейцарии.
„Начиная со среды, практически всегда используется один и тот же адрес электронной почты, находящийся за пределами Европейского Союза, в Швейцарии“, - сказал он.
За такого рода ложные оповещения предусмотрено наказание в виде двух лет лишения свободы и штрафа в размере 30 000 евро. Если предупреждение содержит угрозу, то наказание может возрасти до трёх лет лишения свободы и штрафа в размере 45 000 евро.
Боне заявил агентству France Inter, что это не какие-то „мелкие шутки, а серьёзные преступления“, и они будут расследоваться.