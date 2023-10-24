Эвакуация аэропортов и ложные сообщения о бомбе: к чему нужно быть готовым туристам во Франции?

В связи с началом школьных каникул и финальными матчами Кубка мира по регби тысячи людей планируют в ближайшие дни отправиться во Францию, пишет Euronews.

Однако за последнюю неделю в местную полицию поступил целый ряд ложных предупреждений о заложенных бомбах в популярных у туристов местах. Из-за них пришлось по несколько раз эвакуировать аэропорты, что привело к перебоям в движении воздушного и не только транспорта, и доставило немало неприятностей путешествующим.

Стоит ли беспокоиться о поездке в связи с повышенным уровнем безопасности? Мы собрали самое главное ситуации во Франции.

Почему Франция находится в „состоянии повышенной готовности к нападению“?

С 13 октября в стране объявлен максимальный уровень террористической угрозы - Urgence attentat - после того, как 20-летний выходец из Чечни смертельно ранил ножом учителя в городе Аррас на севере Франции.

Наиболее заметным следствием этого, вероятно, станет увеличение числа военных на улицах. Хотя серьёзных сбоев в работе общественного транспорта пока не наблюдается, не исключены задержки поездов или приостановка работы линий метро из-за наличия „подозрительных предметов“, оставленного без присмотра багажа.

„В истории нашей страны и Европы транспортные (сети) были местом, где происходили серьёзные теракты“, - заявил министр транспорта Франции Клеман Боне в воскресенье в эфире телеканала France Inter.

Он добавил, что есть „люди, которые играют на страхе“, имея в виду шквал сообщений о минировании, которые в последнюю неделю обрушились на транспортные сети, школы и культурные центры.

Все угрозы оказались ложными, и ни одно из внешнеполитических ведомств не выступало с рекомендацией отказаться от поездок во Францию.

Однако, учитывая повышенный уровень опасности, путешественников предупреждают о возможности эвакуации из мест массового скопления людей, таких как аэропорты, вокзалы и туристические объекты.