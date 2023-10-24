Личный опыт: Болгария – близко, дешево и очень вкусно

Санта отправилась в путешествие вместе со своей восьмилетней дочерью. Она говорит, что воспоминания о поездке навсегда останутся с ними, с чувством радости и благодарности. „Мы были приятно удивлены продолжительностью перелета, который примерно соответствует длительности поездки на поезде из Риги на западное побережье Латвии, где мы находимся. Мы потратили на дорогу всего три часа“, – делится воспоминаниями Санта.

Прибыв в Бургас, Санта с дочкой отправились на побережье Черного моря, чтобы выполнить одну из главных целей поездки – как можно больше насладиться пляжной жизнью. Для этого было выбрано жилье в районе Солнечного берега. Это самый крупный и популярный курорт Болгарии, предлагающий европейский уровень сервиса и дружелюбную атмосферу. Он расположен примерно в 35 километрах от Бургаса и в 100 километрах от аэропорта Варны. Курорт известен своим шестикилометровым пляжем с золотистым песком, чистой водой, спокойным морем и свежим воздухом. К услугам отдыхающих – яхтинг, виндсерфинг, водные лыжи, скоростные катера и планеры, теннисные корты, школа тенниса, конная ферма и школа верховой езды, боулинг, поля для мини-гольфа и площадки для пляжного волейбола.

Удивительная природа

„Уже по дороге к месту проживания мы были приятно удивлены великолепием природы и плодородием страны. Вдоль дорог тянулись и радовали глаз бесконечные, казалось бы, рощи подсолнухов. Потом мы не переставали удивляться Черному морю, уникальной флоре и фауне, гибискусам и различным растениям и цветам, которых мы никогда не видели“, – восторженно рассказывает Санта о своих первых впечатлениях.

Она добавляет, что не менее неожиданно было увидеть обильные виноградные, фиговые и гранатовые деревья почти у каждого второго дома. И, конечно, не стоит забывать о прекрасных клумбах роз в городах и на обочинах дорог, которые запечатлены на бесчисленных фотографиях как свидетельство воспоминаний.

Сезон инжира