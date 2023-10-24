Путешествия на каникулах – аспекты страхования, о которых туристы не всегда думают
Многие родители школьников, вероятно, сейчас активно готовятся к поездке на каникулах, а кто-то уже даже отправился в путь. Если с важностью страхования путешествий мало кто будет спорить, то некоторые менее известным, но при этом критически важным аспектам страхования должное внимание уделит отнюдь не каждый.
Важным элементом отпускных планов является страхование путешествий, и особенно это актуально для семейных поездок. Большинство жителей Эстонии понимает, как важно иметь возможность получить компенсацию при отмене рейса, непредвиденной ситуации медицинского характера или утере багажа. Тем не менее при выборе страховки путешествия многие оставляют без внимания аспекты, которые могут оказать существенное влияние на безопасность семейного отпуска и возможность действительно им насладиться. Исполнительный руководитель страховой компании Balcia Eesti Денис Николаев рассказал, каким еще моментам следует уделить внимание, прежде чем отправляться в отпуск.
Застрахованный дом даже во время поездок
Прежде чем отправляться на отдых, подумайте о безопасности своего дома. Дом, в котором долгое время никто не живет, подвержен повышенной опасности краж, повреждений и других неожиданных событий, таких как, например, прорыв трубы или перебой в подаче электроэнергии. „При заключении договора страхования жилья убедитесь в том, что страховка будет покрывать все возможные риски в том числе в периоды, когда вас не будет дома. Бывали, например, случаи, когда дом заливало водой из поврежденной трубы на протяжении всего отпуска жильцов, из-за чего оказывалась повреждена вся обстановка. Также встречались ситуации, когда люди выключали отопление во время своего отсутствия, а из-за неожиданного похолодания прорывало трубы“, – рассказал Николаев. Страхование жилья Balcia поможет, например и в таком случае, если за время вашего отсутствия ваш сад пострадал от штормового ветра, и необходимо ликвидировать последствия, либо если был нанесен значительный ущерб, и перед тем, как приступать к ремонту, необходимо прибегнуть к услугам дизайнера интерьера либо другого специалиста по дизайну.
Николаев добавил, что также не следует раскрывать информацию о своем отпуске в социальных сетях и вообще публично о нем рассказывать. При желании фотографии из отпуска лучше опубликовать уже после возвращения домой, ведь в противном случае люди с не лучшими намерениями смогут узнать, что дома никого нет, и там можно беспрепятственно „похозяйничать“.
Юридическая помощь за рубежом
Правовое пространство и законодательство страны назначения могут существенно отличаться от эстонских. Важно понимать местные законы и постановления, но ничуть не менее полезно бывает знать, включает ли оформленное страхование путешествий юридическую помощь за рубежом. Не повредит уточнить в страховой компании, где вы оформили полис, какие именно услуги покрывает страховка.
Приключения и активный отдых
Если хотя бы один член семьи не чужд активному отдыху (например, лыжному спорту, дайвингу, скалолазанию или серфингу), следует убедиться, что страхование путешествий покрывает такие приключения. Многие из обычных страховок путешествий исключают экстремальный спорт и другие занятия, сопряженные с повышенными рисками. Важно выбирать полис, соответствующий образу жизни и отпускным планам семьи.
„Несмотря на то, что страхование путешествий, к счастью, стало привычным элементом отпускных планов жителей Эстонии, в непредвиденных ситуациях проблемой могут стать аспекты, оставленные без внимания, – отметил исполнительный руководитель страховой компании Balcia Eesti. – Сейчас – последний шанс проверить, что конкретно включает выбранное страхование путешествия, чтобы спокойно наслаждаться отдыхом“.
Balcia – основанная на балтийском капитале и специализирующаяся на страховых технологиях страховая компания с международным опытом, цель которой – предложить клиентам комплексный подход к страхованию рисков, отвечающий индивидуальным потребностям людей. Обладающая 30 годами опыта в сфере страхования компания Balcia работает сегодня в Эстонии, Латвии, Литве, Германии, Франции, Польше, Испании и Италии.