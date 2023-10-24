Путешествия на каникулах – аспекты страхования, о которых туристы не всегда думают

Важным элементом отпускных планов является страхование путешествий, и особенно это актуально для семейных поездок. Большинство жителей Эстонии понимает, как важно иметь возможность получить компенсацию при отмене рейса, непредвиденной ситуации медицинского характера или утере багажа. Тем не менее при выборе страховки путешествия многие оставляют без внимания аспекты, которые могут оказать существенное влияние на безопасность семейного отпуска и возможность действительно им насладиться. Исполнительный руководитель страховой компании Balcia Eesti Денис Николаев рассказал, каким еще моментам следует уделить внимание, прежде чем отправляться в отпуск.

Прежде чем отправляться на отдых, подумайте о безопасности своего дома. Дом, в котором долгое время никто не живет, подвержен повышенной опасности краж, повреждений и других неожиданных событий, таких как, например, прорыв трубы или перебой в подаче электроэнергии. „При заключении договора страхования жилья убедитесь в том, что страховка будет покрывать все возможные риски в том числе в периоды, когда вас не будет дома. Бывали, например, случаи, когда дом заливало водой из поврежденной трубы на протяжении всего отпуска жильцов, из-за чего оказывалась повреждена вся обстановка. Также встречались ситуации, когда люди выключали отопление во время своего отсутствия, а из-за неожиданного похолодания прорывало трубы“, – рассказал Николаев. Страхование жилья Balcia поможет, например и в таком случае, если за время вашего отсутствия ваш сад пострадал от штормового ветра, и необходимо ликвидировать последствия, либо если был нанесен значительный ущерб, и перед тем, как приступать к ремонту, необходимо прибегнуть к услугам дизайнера интерьера либо другого специалиста по дизайну.