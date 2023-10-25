Скоро и в Эстонии? В США вводят совершенно новый способ посадки в самолет

Авиакомпания United Airlines планирует ускорить посадку, разрешив пассажирам эконом-класса, купившим места у окна, проходить на борт самолета первыми - раньше, чем пассажиры, чьи места находятся у прохода или в середине ряда, пишет The New York Times.

Согласно памятке, предоставленной New York Times, изменение, которое вступит в силу 26 октября, может сократить время посадки на каждый рейс до двух минут. Изменение коснется как внутренних, так и некоторых международных рейсов.

Авиакомпании, восстанавливающиеся после пандемии коронавируса, регулярно меняют процедуры посадки, чтобы сэкономить время и увеличить прибыль.

Согласно новому плану United Airlines, первыми на борт будут проходить пассажиры эконом-класса, купившие место у окна, затем те, кто сидит на средних местах, и только потом те, кто сидит у прохода. Семьи смогут проходить в самолет одновременно.

Порядок посадки пассажиров первого и бизнес-класса не изменится, а в приоритетную группу по-прежнему будут входить люди с ограниченными возможностями, несовершеннолетние без сопровождения, действующие военнослужащие и семьи, путешествующие с детьми до 2 лет.

Порядок посадки пассажиров первого и бизнес-класса не изменится, а в приоритетную группу по-прежнему будут входить люди с ограниченными возможностями, несовершеннолетние без сопровождения, действующие военнослужащие и семьи, путешествующие с детьми до 2 лет.

Ранее United Airlines опробовала этот метод в пяти аэропортах и ​​обнаружила, что он эффективен в сокращении времени посадки. Компания использовала эту систему посадки и раньше, но по неизвестным причинам прекратила это действовать в 2017 году.