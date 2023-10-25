Готовимся к зимним путешествиям: самые красивые рождественские рынки Европы

Берлин, Германия

Германия всегда славилась своими рождественскими рынками, которые есть в каждом немецком городе, независимо от его размеров и количества местных жителей. Совсем не удивительно, что в столице устраивают сразу более 100 праздничных ярмарок. Проходят они с ноября по январь на разных площадях, в парках и районах Берлина. Одни из лучших - Жандарменмаркт (на Бебельплац) с ее великолепными украшениями, вкусной уличной едой и развлечениями, традиционная ярмарка на Александерплац, а также всемирно известный рынок Шпандау с его разнообразными сувенирами, рождественскими пряниками и ароматами глинтвейна.

Прага, Чехия

Прага – город, где хотя бы раз в жизни нужно побывать. Его центр - концентрация красивой архитектуры, сказочных улочек и невероятной атмосферы, что делает Прагу поистине очаровательным местом для отдыха.

Туристов в Праге много круглый год, но на Рождество сюда приезжают ради особой праздничной атмосферы. Кроме того, именно пражский рождественский рынок считается одним из самых красивых в Европе. Здесь можно насладиться праздничной атмосферой, послушать рождественские мелодии, сфотографироваться у невероятно красиво украшенной елки и купить традиционные чешские сувениры.

Самая главная пражская ярмарка проходит на Староместской площади, где в конце ноября-начале декабря начинают работать киоски с традиционной выпечкой и горячими напитками, сувенирные лавки и мастерские.

Брюссель, Бельгия

Одна из самых ярких и оригинальных предрождественских ярмарок проходит на родине шоколада и картофеля фри – в Бельгии, а точнее, в ее столице – Брюсселе. На рождественском базаре „Зимние чудеса“ можно будет не только полакомиться, но и от души повеселиться.

С конца ноября и до начала января в историческом центре Брюсселя, на Гран-Пласе, площади Святой Екатерины и прилегающим к ним улицам, разворачивается целый торговый город. На протяжении пяти недель покупателям предлагаются сладости и кулинарные деликатесы, игрушки и парфюмерия, полезная утварь и приятные безделицы.