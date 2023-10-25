В центр Барселоны перестали пускать круизные лайнеры

До этого лайнеры пользовались пирсом Всемирного торгового центра, который находится в квартале от Рамблы, знаменитой пешеходной улицы Барселоны. Теперь территорию пирса превратят в общественное пространство, пишет Europulse.

С помощью запрета мэрия рассчитывает бороться с чрезмерным потоком туристов, которые оставляют мусор, шумят и ухудшают жизнь барселонцев.

Барселона – крупнейший круизный порт Европы. По официальным данным, в 2022 году через него прошло более 2,3 миллиона пассажиров, при этом население города составляет чуть более 1,6 миллиона человек.

С чрезмерными потоками туристов борются и другие европейские города. Например, круизные лайнеры уже не заплывают в центр Венеции и Амстердама.