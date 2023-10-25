ФОТО | Fotografiska шагает по свету: новый музей открылся в Шанхае, выставлены работы эстонского фотографа

Музей современной фотографии Fotografiska был основан 13 лет назад в Стокгольме. Четыре года назад Таллин стал первым зарубежным городом, где появился одноименный музей. Сейчас Fotografiska есть еще в Нью-Йорке и Берлине, и с открытием музея в Шанхае Fotografiska стал самым большим частным музеем фотографии в мире.

На открытии музея в Шанхае международный характер Fotografiska подчеркнули совместной экспозицией, для которой каждый музей получил возможность представить одну их своих выставок. Эстонский музей представлен выставкой Тоомаса Волькманна „давно прошедшее“, которая открылась в Таллине в сентябре. Две работы Волькманна, „Синий и черный и белый“ (2023) и „Цвета страсти“ (1999) вместе с видео о выставке будут выставлены в Шанхае до февраля.

По словам соучредителя и руководителя Fotografiska Tallinn Маргит Аасмяэ, расширение Fotografiska позволит в будущем привезти в Эстонию больше разных выдающихся фотографов. „То, что мы продолжаем расти, говорит о большом интересе к фотографии и к современному подходу во взаимодействии музеев с посетителями. Для нас важно вдохновлять художников и открывать для них новые перспективы, а также предлагать нашим посетителям разнообразные культурные впечатления, помогающие расширять наши представления о мире. Рост Fotografiska предоставляет нам возможность знакомить мир с работами эстонских фотохудожников. В Шанхае мы представили публике Тоомаса Волькманна, чьи фотографии заняли достойное место среди работ других художников с мировыми именами“, - сказала Аасмяэ.