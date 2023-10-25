ФОТО | Fotografiska шагает по свету: новый музей открылся в Шанхае, выставлены работы эстонского фотографа
21 октября открылись двери первого музея Fotografiska в Азии. Шанхай стал пятым городом, у жителей которого, помимо Стокгольма, Таллинна, Нью-Йорка и Берлина, появится возможность познакомиться с современным искусством фотографии, получить вдохновляющие вкусовые впечатления и принять участие в культурной программе. На открытии музея в Шанхае Fotografiska Tallinn представил работы эстонского фотографа Тоомаса Волькманна.
Музей современной фотографии Fotografiska был основан 13 лет назад в Стокгольме. Четыре года назад Таллин стал первым зарубежным городом, где появился одноименный музей. Сейчас Fotografiska есть еще в Нью-Йорке и Берлине, и с открытием музея в Шанхае Fotografiska стал самым большим частным музеем фотографии в мире.
На открытии музея в Шанхае международный характер Fotografiska подчеркнули совместной экспозицией, для которой каждый музей получил возможность представить одну их своих выставок. Эстонский музей представлен выставкой Тоомаса Волькманна „давно прошедшее“, которая открылась в Таллине в сентябре. Две работы Волькманна, „Синий и черный и белый“ (2023) и „Цвета страсти“ (1999) вместе с видео о выставке будут выставлены в Шанхае до февраля.
По словам соучредителя и руководителя Fotografiska Tallinn Маргит Аасмяэ, расширение Fotografiska позволит в будущем привезти в Эстонию больше разных выдающихся фотографов. „То, что мы продолжаем расти, говорит о большом интересе к фотографии и к современному подходу во взаимодействии музеев с посетителями. Для нас важно вдохновлять художников и открывать для них новые перспективы, а также предлагать нашим посетителям разнообразные культурные впечатления, помогающие расширять наши представления о мире. Рост Fotografiska предоставляет нам возможность знакомить мир с работами эстонских фотохудожников. В Шанхае мы представили публике Тоомаса Волькманна, чьи фотографии заняли достойное место среди работ других художников с мировыми именами“, - сказала Аасмяэ.
На открытии музея в Шанхае вниманию публики предлагаются четыре выставки работ современных художников, которые представляют собой оригинальное сочетание документальной фотографии, городской эстетики и жанровых экспериментов и отдают дань как восточным, так и западным традициям. В Fotografiska Shanghai можно будет увидеть работы китайского уличного и модного фотографа Фэна Ли, канадского фотографа Эдварда Буртинского, прославившегося своими индустриальными пейзажами, играющей на контрасте движения и замирания китайской фотохудожницы Фань Си, а также известного своими уникальными звуковыми и мультимедийными инсталляциями гонконгского художника Самсона Янга.
Для каждого музея Fotografiska важно, чтобы история здания и район, в котором он находится, дополняли впечатления от посещения музея. В Шанхае Fotografiska расположился в быстро развивающемся районе на берегу реки Сучжоу, среди множества жилых и деловых зданий, музеев и культурных центров. Новый Fotografiska занимает один из трех исторических складов начала 20 века, которые когда-то связывали Шанхайское международное поселение и город Сучжоу. Склады, когда-то принадлежавшие первым китайским современным банкам, снабжали город товарами первой необходимости, свежими продуктами и прочим - их доставляли на лодках по сети речных каналов. Музей Fotografiska сохранит исторический промышленный облик здания. На четырех этажах нового музея разместятся помещения для выставок и мероприятий, дизайнерский магазин, ресторан и лаундж-бар с видом на реку.
Fotografiska, располагающаяся в творческом городке Теллискиви - это творческая среда, в которой встречаются фотография, культура и искусство. Здание открыто ежедневно и до позднего вечера, в нем постоянно представлено 3-4 разнохарактерных экспозиций. Ежегодно вниманию эстонской публики представляется более десятка выставок работ разных фотохудожников и жанров фотографии. Fotografiska - это современная среда, предлагающая множество эмоций и впечатлений. В здании располагается ресторан, награжденный „Зеленой звездой“ Мишлен, кафе, сад, разбитый на крыше, винный бар и магазин. В Fotografiska еженедельно проводятся образовательные, развлекательные и развивающие мероприятия.