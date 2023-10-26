Будет еще комфортнее: Finnair обновит салоны своих самолетов

„Мы хотим сделать перелеты более комфортными и обеспечить нашим клиентам высочайший уровень путешествий по всем нашим маршрутам“, - заявил коммерческий директор Finnair Оле Орвер. "Мы привнесем во флот Embraer элементы, схожие с теми, которые мы использовали в наших ранее обновленных широкофюзеляжных самолетах Airbus“.

Работы по обновлению будут проведены в период с 2024 по 2025 год, а первые обновленные самолеты выйдут на линию уже в конце 2024 года.

Реактивные самолеты Embraer будут выполнять полеты по внутренним маршрутам Finnair в Финляндии и по европейским направлениям. Модернизированные реактивные самолеты Embraer будут рассчитаны на 100 мест, всего парк Embraer насчитывает 12 самолетов. Самолеты Embraer эксплуатируются для Finnair компанией Nordic Regional Airlines.