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26.10.2023, 10:32

Будет еще комфортнее: Finnair обновит салоны своих самолетов

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Finnairi lennuk
Finnairi lennuk
ФОТО: Tanhu | Shutterstock

В ближайшие годы авиакомпания Finnair обновит салоны своих самолетов Embraer, в результате чего они приобретут свежий вид, а в интерьере будут встречаться элементы, знакомые по ранее обновленным салонам самолетов, выполняющих дальнемагистральные рейсы.

„Мы хотим сделать перелеты более комфортными и обеспечить нашим клиентам высочайший уровень путешествий по всем нашим маршрутам“, - заявил коммерческий директор Finnair Оле Орвер. "Мы привнесем во флот Embraer элементы, схожие с теми, которые мы использовали в наших ранее обновленных широкофюзеляжных самолетах Airbus“.

Работы по обновлению будут проведены в период с 2024 по 2025 год, а первые обновленные самолеты выйдут на линию уже в конце 2024 года.

Реактивные самолеты Embraer будут выполнять полеты по внутренним маршрутам Finnair в Финляндии и по европейским направлениям. Модернизированные реактивные самолеты Embraer будут рассчитаны на 100 мест, всего парк Embraer насчитывает 12 самолетов. Самолеты Embraer эксплуатируются для Finnair компанией Nordic Regional Airlines.

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