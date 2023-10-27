SmartLynx проиграл: суд постановил выплатить туристам компенсацию в размере 1200 евро по резонансному делу

Согласно информации в первоначальном исковом заявлении, в 2022 году трое туристов купили у компании Tez Tour пакет отдыха на Крите и должны были вылететь в 5:15 утра 8 июня 2022 года чартерным рейсом авиакомпании SmartLynx. Однако в конце мая того же года их уведомили о том, что авиакомпания и время вылета изменились. Сообщалось, что рейс на Крит будет выполнять авиакомпания Getjet Airlines, причем время вылета было перенесено на 11 часов - с 5:15 утра на 16:05.

Туристы решили, что авиакомпания должна компенсировать им задержку рейса. Вести дело они поручили компании Flagito OÜ, которая занимается проблемными рейсами и помогает пассажирам в общении с авиакомпаниями. Представители Flagito подали на сайте SmartLynx заявление на выплату компенсации в размере 400 евро на пассажира, или в общей сложности 1200 евро. SmartLynx заявление проигнорировал, поэтому в апреле 2023 года компания Flagito подала иск в Харьюский уездный суд.

Туроператор может изменить программу путешествия

Представители SmartLynx объяснили Окружному суду, что они не являются компанией, выполнявшей рейс, и поэтому не несут ответственности за время вылета. „Рейс выполняла авиакомпания GetJet Airlines. Никакой связи между SmartLynx и GetJet Airlines нет“, — пояснили они в суде. Авиакомпания SmartLynx Airlines Malta Limited также заявила, что они не получили от Flagito OÜ письмо с заявлением о выплате компенсации, поскольку оно было отправлено не непосредственно им, а SmartLynx Airlines SIA через сайт smartlynx.aero.

Кроме того, авиакомпания SmartLynx обвинила туроператора Tez Tour в том, что они сами отменили рейс от имени туристов. „Подписывая договор с туроператором, туристы соглашаются с тем, что расписание или программа путешествия могут измениться“, - посчитали в SmartLynx. В мае 2022 года Tez Tour как раз расторгла контракт со SmartLynx из-за неспособности авиакомпании вовремя выполнять рейсы.