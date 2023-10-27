SmartLynx проиграл: суд постановил выплатить туристам компенсацию в размере 1200 евро по резонансному делу(6)
Таллиннский окружной суд не принял к рассмотрению апелляционную жалобу SmartLynx Airlines Malta Limited на решение Харьюского уездного суда. Авиакомпания SmartLynx должна вернуть пассажирам 1200 евро.
Согласно информации в первоначальном исковом заявлении, в 2022 году трое туристов купили у компании Tez Tour пакет отдыха на Крите и должны были вылететь в 5:15 утра 8 июня 2022 года чартерным рейсом авиакомпании SmartLynx. Однако в конце мая того же года их уведомили о том, что авиакомпания и время вылета изменились. Сообщалось, что рейс на Крит будет выполнять авиакомпания Getjet Airlines, причем время вылета было перенесено на 11 часов - с 5:15 утра на 16:05.
Туристы решили, что авиакомпания должна компенсировать им задержку рейса. Вести дело они поручили компании Flagito OÜ, которая занимается проблемными рейсами и помогает пассажирам в общении с авиакомпаниями. Представители Flagito подали на сайте SmartLynx заявление на выплату компенсации в размере 400 евро на пассажира, или в общей сложности 1200 евро. SmartLynx заявление проигнорировал, поэтому в апреле 2023 года компания Flagito подала иск в Харьюский уездный суд.
Туроператор может изменить программу путешествия
Представители SmartLynx объяснили Окружному суду, что они не являются компанией, выполнявшей рейс, и поэтому не несут ответственности за время вылета. „Рейс выполняла авиакомпания GetJet Airlines. Никакой связи между SmartLynx и GetJet Airlines нет“, — пояснили они в суде. Авиакомпания SmartLynx Airlines Malta Limited также заявила, что они не получили от Flagito OÜ письмо с заявлением о выплате компенсации, поскольку оно было отправлено не непосредственно им, а SmartLynx Airlines SIA через сайт smartlynx.aero.
Кроме того, авиакомпания SmartLynx обвинила туроператора Tez Tour в том, что они сами отменили рейс от имени туристов. „Подписывая договор с туроператором, туристы соглашаются с тем, что расписание или программа путешествия могут измениться“, - посчитали в SmartLynx. В мае 2022 года Tez Tour как раз расторгла контракт со SmartLynx из-за неспособности авиакомпании вовремя выполнять рейсы.
Харьюский уездный суд удовлетворил иск, поданный в июне этого года, и обязал SmartLynx выплатить пассажирам 1200 евро, помимо сборов и других расходов. Окружной суд установил, что первоначальный рейс должна была выполнить авиакомпания SmartLynx Airlines Malta Limited. „Что касается претензий пассажиров, не имеет значения, был ли рейс был изменен по обстоятельствам, возникшим по вине турфирмы, как это утверждает SmartLynx. Из заявления об отмене рейса, поданного в уездный суд, или из приложения к договору о сотрудничестве, заключенному между Tez Tour и SmartLynx Airlines OÜ, не становится очевидным, отменила ли компания Tez Tour рейс от имени пассажиров“, - пояснили в уездном суде.
В SmartLynx решили обжаловать это решение
Суд также ознакомился с веб-сайтом авиакомпании SmartLynx. Письмо с заявлением о компенсации, поданное через smartlynx.mt и smartlynx.aero, обрабатывается SmartLynx Airlines SIA. В то же время пользователь сайта не может подтвердить, что он не робот. Кроме того, при подаче письма с заявлением пассажир не получает никакого подтверждения. Авиакомпания SmartLynx это не подтвердила, но и не опровергла, поэтому окружной суд принял во внимание, что письмо с заявлением о компенсации все же было отправлено по правильному адресу, его получили, а утверждения SmartLynx об обратном необоснованны.
В SmartLynx решили обжаловать решение окружного суда. По мнению компании, суд неправильно оценил доказательства, тем самым придя к неверному окончательному выводу. Авиакомпания отметила, что в данном случае вина по-прежнему лежит на туроператоре Tez Tour, который расторг контракт со SmartLynx. Поэтому SmartLynx не смог обслужить пассажиров. Районный суд не принял апелляционную жалобу SmartLynx к производству, поэтому решение районного суда вступило в законную силу.
Единственный вариант - обратиться в суд
По словам представителя Flagito OÜ, это решение весьма значимо, особенно из-за того, что в SmartLynx настаивали, что они не получили никаких писем с заявлением о выплате компенсации. „Условие авиакомпании — все претензии нужно предъявлять через их сайт. Проблема в том, что после подачи заявления не приходит никаких подтверждений (обычно отправляется автоматическое письмо). Поэтому доказать, что в компанию вообще было подано какое-либо заявление очень сложно“, - пояснил представитель Flagito. SmartLynx же подчеркивал в суде, что никаких писем они не получали. В пользу Flagito сыграл тот факт, что они сделали скриншот отправки заявления. Поэтому единственным способом получить компенсацию от компании стало обращение в суд.
Какова мораль этой истории? „Авиакомпания, действующая в Эстонии, не выполняет решения суда, вступившее в силу в Эстонии. SmartLynx Malta по сей день не выплатила Flagito суммы, присужденные по решению суда“, — подтвердил представитель Flagito.
Delfi Ärileht запросил комментарий и у SmartLynx Airlines Malta Limited, но, несмотря на обещание, ответа в течение недели так и не получил.