Не пропустите! Бесплатная экскурсия в центре Таллинна: "кладбища Веэренни"
А Вы знали, что в микрорайоне Веэренни расположено три кладбища и у каждого из них своя история?
Уже завтра, 28 октября в центре Таллинна пройдёт бесплатная экскурсия, на которой все жители и гости города смогут узнать историю микрорайона Веэренни, в частности о трех городских кладбищах.
Например, старое еврейское кладбище было ликвидировано по решению советских властей в 1963 г. А в 1967 году на месте бывшего кладбища были построены автостоянка, автобаза и ремонтная мастерская. Материалы от сноса, в том числе и надгробные плиты, были использованы при строительстве берегового укрепления между „Русалкой“ и Старым портом. В 2017 году часть из них была обнаружена при строительстве дороги Рэйди теэ.
Историю кладбищ Веэренни можно будет послушать на русском языке на прогулке с гидом Оксаной Яаксон. Место встречи в субботу, 28 октября - у Старого еврейского кладбища (ул. Магазини, 27) в 13:00, регистрация не требуется.