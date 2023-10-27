Не пропустите! Бесплатная экскурсия в центре Таллинна: "кладбища Веэренни"

Уже завтра, 28 октября в центре Таллинна пройдёт бесплатная экскурсия , на которой все жители и гости города смогут узнать историю микрорайона Веэренни, в частности о трех городских кладбищах.

Например, старое еврейское кладбище было ликвидировано по решению советских властей в 1963 г. А в 1967 году на месте бывшего кладбища были построены автостоянка, автобаза и ремонтная мастерская. Материалы от сноса, в том числе и надгробные плиты, были использованы при строительстве берегового укрепления между „Русалкой“ и Старым портом. В 2017 году часть из них была обнаружена при строительстве дороги Рэйди теэ.