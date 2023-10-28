Ryanair возобновляет полеты между Таллинном и Римом

Авиакомпания Ryanair открыла маршрут Таллинн-Рим много лет назад, но этой осенью по неизвестной причине решила его закрыть. К счастью, теперь выяснилось, что линию закрыли только на зимние месяцы, и с 1 апреля 2024 года полеты возобновляться.