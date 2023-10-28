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28.10.2023, 08:00

Ryanair возобновляет полеты между Таллинном и Римом

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Ryanair. Foto on illustreeriv!
Ryanair. Foto on illustreeriv!
ФОТО: Cristi Croitoru | Shutterstock

С апреля 2024 года авиакомпания Ryanair будет снова выполнять рейсы по маршруту Таллинн-Рим. Полеты будут проходить два раза в неделю - по понедельникам и четвергам.

Авиакомпания Ryanair открыла маршрут Таллинн-Рим много лет назад, но этой осенью по неизвестной причине решила его закрыть. К счастью, теперь выяснилось, что линию закрыли только на зимние месяцы, и с 1 апреля 2024 года полеты возобновляться.

Рейсы будут осуществляться в итальянский аэропорт Ciampino, который находится несколько ближе к городу, чем главный аэропорт Рима Fiumicino.

Расписание рейсов:

  • Рим CIA 07:35 – Таллинн TLL 11:50 понедельник

  • Таллинн TLL 12:15 – Рим CIA 14:30 понедельник

  • Рим CIA 13:55 – Таллинн TLL 18:10 четверг

  • Таллинн TLL 18:35 – Рим CIA 20:50 четверг

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