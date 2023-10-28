28.10.2023, 08:00
Ryanair возобновляет полеты между Таллинном и Римом(7)
Авиакомпания Ryanair открыла маршрут Таллинн-Рим много лет назад, но этой осенью по неизвестной причине решила его закрыть. К счастью, теперь выяснилось, что линию закрыли только на зимние месяцы, и с 1 апреля 2024 года полеты возобновляться.
Рейсы будут осуществляться в итальянский аэропорт Ciampino, который находится несколько ближе к городу, чем главный аэропорт Рима Fiumicino.
Расписание рейсов:
Рим CIA 07:35 – Таллинн TLL 11:50 понедельник
Таллинн TLL 12:15 – Рим CIA 14:30 понедельник
Рим CIA 13:55 – Таллинн TLL 18:10 четверг
Таллинн TLL 18:35 – Рим CIA 20:50 четверг