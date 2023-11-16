Euronews о Сетумаа: приехать сюда – все равно что вернуться в прошлое

Тарту — центр эстонской культуры, второй по величине город в стране и одна из европейских культурных столиц 2024 года, которая не боится принимать смелые решения, пишет Euronews. В качестве примера издание приводит творческий городок Aparaaditehas (Аппаратный завод) - бывший заводской комплекс, ставший сейчас популярным местом встреч молодых художников и музыкантов. Творческий городок чудесным образом смог объединить прошлое и настоящее, вдохнув жизнь в заброшенные строения.

В одном из заводских помещений работается галерея HAKI, где с 18 января по 23 февраля 2024 года свои работы представит украинская художница Виктория Березина, бежавшая после начала войны из Херсона в Эстонию.

„Мне очень нравится здесь жить и работать в такой творческой среде. Здесь очень большое сообщество художников. Это прекрасная возможность познакомиться друг с другом, показать свое искусство и поговорить о том, что происходит в Украине“, - рассказала изданию Березина.

Журналист Euronews решилf не ограничиваться одним Тарту и съездила еще и в Сетумаа. По ее словам, поездку можно сравнить с путешествием во времени. Она пришла в неописуемый восторг, как этот немногочисленный народ сохраняет свои традиции, религиозные обряды, язык и песни.

„Сто лет назад здесь была 100% устная культура, люди были в большей степени неграмотны, все знания передавались устно. Мне кажется, их жизнь можно было сравнить с мюзиклом, потому что у сету были песни на любой случай жизни, и именно так передавались истории, традиции и знания“, - рассказала журналистке местный гид Хелен Кюльвик.

Сетоское пение леэло, появившееся, как полагают, около двухсот лет назад, до сих пор является важной частью культуры сету. Леэло поют в традиционных народных одеждах, которыми сету очень гордятся.

„Мы хотим, чтобы вы узнали как можно больше о жизни и культуре общины“, — объясняет Кюльвик. „В этом плане народная одежда — хороший способ познакомить с культурой“.

Путешествие журналистки Euronews в Эстонию: