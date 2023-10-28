Пассажиры негодуют: известная авиакомпания штрафует за слишком тяжелую ручную кладь

В начале июня Finnair ужесточила правила провоза багажа и ввела новый бюджетный тип сверхдешевых билетов на внутриевропейские рейсы.

По данным Finnair, вот уже несколько месяцев особое внимание уделяется соблюдению правил провоза ручной клади.

„Finnair, конечно, и раньше проверяла ручную кладь, но в последние месяцы это делалось более интенсивно. Багаж, проносимый в салон, должен соответствовать требованиям по размеру и весу“, - рассказала Helsingin Sanomat представитель отдела коммуникаций Finnair Паулийна Палттала.

По мнению клиентов Finnair, поведение авиакомпании вызывает удивление. Так, одна туристка написала в четверг в социальных сетях, что Finnair измеряет и взвешивает ручную кладь прямо у выхода на посадку.

„К сведению, Finnair взимает 60 евро, если ручная кладь слишком большая/тяжелая“, — написала она.

„В моем случае мою ручную кладь просто вручную подняли, чтобы проверить вес. Затем мне сказали, что моя сумка для ноутбука слишком тяжелая. Немного удивительно, потому что вес сумки раньше не измерялся и не оценивался у выхода на посадку“, - написала туристка.

По данным Helsingin Sanomat, летом Finnair проводила выборочную проверку, называя имена пассажиров, чью ручную кладь они хотели проверить перед посадкой в самолет. Один пассажир счел ситуацию напряженной.

По словам представителя Finnar, цель контрольного взвешивания и измерения ручной клади — обеспечить, чтобы самолеты вовремя поднялись в воздух.

„На некоторых рейсах у пассажиров может быть больше багажа, чем обычно, и он может не поместиться в салон. Это влияет на время вылета самолета и может вызвать задержки“, — пояснила представитель отдела коммуникаций Finnair Паулийна Палттала.

В последние годы количество багажа в салоне увеличилось, так как возросла популярность более дешевых билетов.