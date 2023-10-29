29.10.2023, 08:56
ФОТО | В Бельгии прошла ежегодная тыквенная регата
ФОТО: | Scanpix, SIMON WOHLFAHRT
Недалеко от бельгийского Антверпена по реке Кастерли прошла необычная регата, в которой каяки были вырезаны из гигантских тыкв весом более тысячи кг.
Первая регата на гигантских тыквах прошла в Бельгии в 2008 году. По словам председателя местного тыквенного общества Пола Боонена, инициаторами необычного соревнования выступили местные фермеры, которые не хотели выбрасывать выращенные ими тыквы-гиганты весом более 400 кг и искали интересное применение им.
В этом году в регате приняли участие более 350 человек. Участники самостоятельно сделали из гигантских тыкв лодки, выскоблив из них всю мякоть и семена. По словам организаторов, вес каждого овоща достигает нескольких сотен килограммов.