ФОТО | В Бельгии прошла ежегодная тыквенная регата

Первая регата на гигантских тыква х прошла в Бельгии в 2008 году. По словам председателя местного тыквенного общества Пола Боонена, инициаторами необычного соревнования выступили местные фермеры, которые не хотели выбрасывать выращенные ими тыквы-гиганты весом более 400 кг и искали интересное применение им.

В этом году в регате приняли участие более 350 человек. Участники самостоятельно сделали из гигантских тыкв лодки, выскоблив из них всю мякоть и семена. По словам организаторов, вес каждого овоща достигает нескольких сотен килограммов.