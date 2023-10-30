Швеция или Швейцария? Надоели путать! Шведский совет по туризму решил все объяснить окончательно

Чтобы развеять путаницу, шведский Совет по туризму запустил новую юмористическую кампанию. И вот как, по его мнению, можно отличить эти две европейские страны.

Швеция выпустила видео, чтобы показать туристам, что она – не Швейцария

Видеоролик кампании Visit Sweden под названием „Добро пожаловать в Швецию (а не в Швейцарию)“ распространился в социальных сетях на этой неделе.

По данным новостного сайта SwissInfo, ежегодно 120 000 человек задают в Google вопрос о том, являются ли Швеция и Швейцария одной и той же страной. Исследование, проведенное Visit Sweden в США, показало, что половина респондентов не знает, есть ли разница между этими двумя странами.

Даже мировые лидеры допускают такую оплошность. В прошлом году во время выступления на саммите НАТО президент США Джо Байден ошибочно упомянул Швейцарию, обсуждая предложение Швеции о вступлении в военный альянс.

В сатирическом видеоролике официальный представитель, стоящий на трибуне между двумя шведскими флагами, обращается к „лидерам и гражданам Швейцарии“. Она заявляет, что настало время провести четкую границу между двумя странами, определив, „кто о чем говорит“. Швейцария может говорить, например, о горных вершинах, йодле и часах, а Швеция обладает монополией на разговорах про бары на крышах, тишину и забывание о времени.

„Если обе туристические организации будут придерживаться этого разделения во всем общении с внешним миром, то путанице должен быть положен конец“, - предлагает Швеция.

Чем Швеция отличается от Швейцарии?

Чтобы сделать различие между двумя странами более четким, Visit Sweden также подробно описала на своем сайте некоторые отличия этих двух стран.

Если Швейцария обладает одним из крупнейших в мире золотых запасов, то Швеция – „лесным золотом“. Осенью шведы собирают лисички – вкусные желто-оранжевые грибы.