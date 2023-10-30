30.10.2023, 10:08
В Германии появится новая авиакомпания
ФОТО: Photo by Ross Parmly on Unsplash
Lufthansa представляет новую авиакомпанию – City Airlines. Она начнет работать в 2024-м. Будет обслуживать ближнемагистральные рейсы по Германии и Европе.
Маршрутную сеть перевозчика пока не объявили. Но уже известно, что самолеты авиакомпании будут базироваться в аэропортах Мюнхена и Франкфурта, пишет портал 34travel.me.
Профсоюзы идею создания новой авиакомпании не очень поддержали. Они считают, что она – план Lufthansa по сокращению расходов. Представители Lufthansa это опровергают. „Создавая City Airlines, мы хотим создать перспективы на ближайшие десятилетия и обеспечить устойчивые рабочие места в Германии“, – сказал Йенс Фелингер, управляющий директор City Airlines.