В Германии появится новая авиакомпания

Маршрутную сеть перевозчика пока не объявили. Но уже известно, что самолеты авиакомпании будут базироваться в аэропортах Мюнхена и Франкфурта, пишет портал 34travel.me.

Профсоюзы идею создания новой авиакомпании не очень поддержали. Они считают, что она – план Lufthansa по сокращению расходов. Представители Lufthansa это опровергают. „Создавая City Airlines, мы хотим создать перспективы на ближайшие десятилетия и обеспечить устойчивые рабочие места в Германии“, – сказал Йенс Фелингер, управляющий директор City Airlines.