Музей Миккеля представляет творчество отца карикатуры Оноре Домье

Несмотря на наличие единичных карикатур Домье в эстонских музеях, – в том числе в коллекции Йоханнеса Миккеля, принадлежащей Художественному музею Эстонии, – выставка „Отец карикатуры. Творчество Домье из коллекции Пола Р. Фирнхабера“ стала первой в стране возможностью более углубленного и разностороннего ознакомления с творчеством художника.

Коллекционеру Ролану Полу Фирнхаберу принадлежит крупнейшее в Эстонии частное собрание графики Домье. Родившийся в 1936 году в Индианаполисе Фирнхабер – американский культуролог, антрополог и исследователь первобытного искусства, обладатель докторской степени в области сравнительной религии и мифологии (Чикагский университет). С 2010 года Фирнхабер живет в Вильянди.

Куратор выставки Ану Алликвеэ рассказывает, что Оноре Домье создавал новаторские скульптуры и картины, но зарабатывал в основном карикатурами. „Поскольку в основном масштабное наследие Домье в жанре графики, нашедшее свою аудиторию через публикации в газетах, пронизано юмором, его можно считать отцом карикатуры. Этот титул подтверждается и его ролью в становлении сатирических рисунков как произведений искусства, обладающих социальным и политическим влиянием. Оноре де Бальзак видел в стилизованных до гротеска фигурах Домье свойственные Микеланджело нотки пассионарности и неукротимости, из которых складывались живые и яркие образы“, – поясняет Алликвеэ.

Как демократ Домье всегда был на стороне слабых и не боялся вступать в политические противостояния своей эпохи, а также выступать с нападками на зарвавшихся государственных мужей. Эти темы он высмеивал остро и беспощадно, но к человеческим слабостям относился скорее с понимающей усмешкой, изображая радости и проблемы парижан, детские шалости и перенаселенность большого города.