Музей Миккеля представляет творчество отца карикатуры Оноре Домье
Начиная с 4 ноября, в Музее Миккеля можно увидеть больше ста карикатур выдающегося французского художника XIX века Оноре Домье, предоставленных коллекцией Р. Пола Фирнхабера.
Несмотря на наличие единичных карикатур Домье в эстонских музеях, – в том числе в коллекции Йоханнеса Миккеля, принадлежащей Художественному музею Эстонии, – выставка „Отец карикатуры. Творчество Домье из коллекции Пола Р. Фирнхабера“ стала первой в стране возможностью более углубленного и разностороннего ознакомления с творчеством художника.
Коллекционеру Ролану Полу Фирнхаберу принадлежит крупнейшее в Эстонии частное собрание графики Домье. Родившийся в 1936 году в Индианаполисе Фирнхабер – американский культуролог, антрополог и исследователь первобытного искусства, обладатель докторской степени в области сравнительной религии и мифологии (Чикагский университет). С 2010 года Фирнхабер живет в Вильянди.
Куратор выставки Ану Алликвеэ рассказывает, что Оноре Домье создавал новаторские скульптуры и картины, но зарабатывал в основном карикатурами. „Поскольку в основном масштабное наследие Домье в жанре графики, нашедшее свою аудиторию через публикации в газетах, пронизано юмором, его можно считать отцом карикатуры. Этот титул подтверждается и его ролью в становлении сатирических рисунков как произведений искусства, обладающих социальным и политическим влиянием. Оноре де Бальзак видел в стилизованных до гротеска фигурах Домье свойственные Микеланджело нотки пассионарности и неукротимости, из которых складывались живые и яркие образы“, – поясняет Алликвеэ.
Как демократ Домье всегда был на стороне слабых и не боялся вступать в политические противостояния своей эпохи, а также выступать с нападками на зарвавшихся государственных мужей. Эти темы он высмеивал остро и беспощадно, но к человеческим слабостям относился скорее с понимающей усмешкой, изображая радости и проблемы парижан, детские шалости и перенаселенность большого города.
Помимо жизни и творчества Домье, выставка затрагивает проблематику свободы изображения и того, насколько свободен художник в сатирической критике общества. Эта тема важна и сегодня, когда для общества характерен уклон в политическую корректность, а сатира в журналистике зачастую воспринимается как личное оскорбление.
День для публики на выставке состоится 11 ноября, в день окончания Первой мировой войны, который во Франции является государственным праздником (Днем перемирия). В этот день хорошо бы вспомнить ценности, имевшие центральное значение для Домье: свободу, мир и демократию, – и то, как важно их защищать. В программу для публики входят экскурсии и творческий мастер-класс.
К выставке приурочена разносторонняя программа для посетителей и публикация, посвященная жизни и творчеству Домье. Она выпущена в формате газеты современного художнику исторического периода.