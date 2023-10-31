Вкусы мира
31.10.2023, 07:58

Устричный фестиваль в Таллинне: весь ноябрь — устрицы за 2 евро

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1972753013
ФОТО: YARUNIV Studio | Shutterstock, YARUNIV Studio

С 1 и до 30 ноября, то есть целый месяц у вас есть уникальная возможность отведать устриц всего за 2 евро. А все потому, что в таллиннском ресторане The Nautilus проходит устричный фестиваль, сообщает Gloss.ee.

Помимо всего прочего, ресторан также представляет интересные новинки в меню. Например, большой набор устриц из Португалии, Франции, Испании и Ирландии. Подаются с лимоном и разными соусами. Особенно интересен соус из яблочного пюре с чили. Совершенно не острый и не сладкий, но придает устрицам необычный вкус, при этом не искажая вкусовые качества самого моллюска.

Ресторан The Nautilus находится в Старом городе по адресу Pikk 36.

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