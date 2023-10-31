Устричный фестиваль в Таллинне: весь ноябрь — устрицы за 2 евро

Помимо всего прочего, ресторан также представляет интересные новинки в меню. Например, большой набор устриц из Португалии, Франции, Испании и Ирландии. Подаются с лимоном и разными соусами. Особенно интересен соус из яблочного пюре с чили. Совершенно не острый и не сладкий, но придает устрицам необычный вкус, при этом не искажая вкусовые качества самого моллюска.