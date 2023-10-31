Пять запоминающихся отелей, принадлежащих влиятельным знаменитостям

При этом двигать ими может, как рациональное желание обзавестись запасным парашютом, приносящим стабильный доход, так и иррациональное чувство привязанности к какому-то особенно понравившемуся лично им месту. Что отличает почти все отели, принадлежащие известным людям, так это творческий подход и полет безудержной фантазии, когда дело доходит до дизайна и концепции места отдыха. Вот несколько таких мест

Элизабет Херли, 11 Cadogan Gardens, Лондон

Элизабет Херли, всемирно известная английская актриса и модель, известна многим по роли в фильме „Остин Пауэрс“ и своим гламурным появлениям на красных дорожках, но она также является владельцем отеля. Херли принадлежит 11 Cadogan Gardens – дизайнерский отель на 56 номеров, пользующийся популярностью у знаменитостей и других высокопоставленных гостей (а секретность и уединенность обеспечивается отдельными входами в несколько номеров). По данным сайта boutiquehotelier.com, отель известен своими роскошными интерьерами, такими как „Зеркальная комната“, с большим количеством стеклянных поверхностей, и покрытый бархатом Signature Suite.

Роберт Де Ниро, Nobu в разных местах

Роберт Де Ниро – не только одно из самых громких имен в шоу-бизнесе, но и проницательный бизнесмен. В 1997 году де Ниро вместе с легендарным японским шеф-поваром Нобуюки „Нобу“ Мацухисой и предпринимательницей Мейрой Темперой основал гостиничный бренд Nobu. За прошедшие годы Nobu стал излюбленным местом отдыха богатых и знаменитых (рэпер Дрейк и звезды реалити-шоу сестры Кардашьян – постоянные гости). В Великобритании есть два отеля Nobu (Nobu Hotel London Shoreditch и Nobu Hotel London Portman Square). Оба отеля известны своей минималистской эстетикой роскоши и непревзойденно вкусной черной треской с чечевицей.

Хью Джекман, Gwinganna Lifestyle Retreat, Австралия