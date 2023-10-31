Пять запоминающихся отелей, принадлежащих влиятельным знаменитостям
Многие знаменитости весьма рационально подходят к собственным финансам, поэтому звезды-инвесторы и владельцы заводов, газет, пароходов — не такая уж и редкость, как можно было бы подумать. Некоторые из них вкладываются, в том числе, и в гостиницы.
При этом двигать ими может, как рациональное желание обзавестись запасным парашютом, приносящим стабильный доход, так и иррациональное чувство привязанности к какому-то особенно понравившемуся лично им месту. Что отличает почти все отели, принадлежащие известным людям, так это творческий подход и полет безудержной фантазии, когда дело доходит до дизайна и концепции места отдыха. Вот несколько таких мест
Элизабет Херли, 11 Cadogan Gardens, Лондон
Элизабет Херли, всемирно известная английская актриса и модель, известна многим по роли в фильме „Остин Пауэрс“ и своим гламурным появлениям на красных дорожках, но она также является владельцем отеля. Херли принадлежит 11 Cadogan Gardens – дизайнерский отель на 56 номеров, пользующийся популярностью у знаменитостей и других высокопоставленных гостей (а секретность и уединенность обеспечивается отдельными входами в несколько номеров). По данным сайта boutiquehotelier.com, отель известен своими роскошными интерьерами, такими как „Зеркальная комната“, с большим количеством стеклянных поверхностей, и покрытый бархатом Signature Suite.
Роберт Де Ниро, Nobu в разных местах
Роберт Де Ниро – не только одно из самых громких имен в шоу-бизнесе, но и проницательный бизнесмен. В 1997 году де Ниро вместе с легендарным японским шеф-поваром Нобуюки „Нобу“ Мацухисой и предпринимательницей Мейрой Темперой основал гостиничный бренд Nobu. За прошедшие годы Nobu стал излюбленным местом отдыха богатых и знаменитых (рэпер Дрейк и звезды реалити-шоу сестры Кардашьян – постоянные гости). В Великобритании есть два отеля Nobu (Nobu Hotel London Shoreditch и Nobu Hotel London Portman Square). Оба отеля известны своей минималистской эстетикой роскоши и непревзойденно вкусной черной треской с чечевицей.
Хью Джекман, Gwinganna Lifestyle Retreat, Австралия
Знаменитый австралийский актер Хью Джекман решил заняться гостиничным бизнесом после того, как остановился в австралийском отеле Gwinganna Lifestyle Retreat. Ему так понравилось расположение отеля в тропических лесах, что актер стал его совладельцем. Ключевым моментом здесь является хорошее самочувствие, поэтому занятия йогой, спа-процедуры, алкоголь и сигареты запрещены, а доступ к мобильным телефонам ограничен (пользоваться ими можно только в номере).
Ричард Гир, The Bedford Post Inn, Нью-Йорк
Здание, в котором сейчас располагается небольшой бутик-отель на восемь номеров, управляемый Ричардом Гиром и его друзьями, было построено в 1860-х годах. Голливудский актер и его друзья отреставрировали отель в 2007 году, желая сохранить его историческое местоположение и превратить в роскошное место для отдыха от городского шума. Отель окружен шестью гектарами леса, вы можете пообедать в ресторане на территории отеля и провести время на занятиях йогой.
Криштиану Роналду, Pestana CR7 в разных местах
Криштиану Роналду, которому также принадлежит марка нижнего белья CR7, в партнерстве с Pestana Hotel Group открыл пять роскошных отелей в стиле бутик в Лиссабоне, Мадриде, Марракеше и Нью-Йорке. Все отели располагают просторными номерами, столовыми и тренажерными залами, а некоторые из них имеют бассейны на крыше, которые по вечерам превращаются в бары.