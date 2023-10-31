Пассажир подал в суд на авиакомпанию после того, как стюардесса испортила его татуировку

В октябре 2023 года Джордж Латорре летел из Вьетнама в Нью-Йорк и во время полета попросил стюардессу принести ему чашку кофе.
В иске, поданном в суд Манхэттена, Латторе утверждает, что стюардесса случайно пролила горячий кофе на его левую руку, в результате чего он получил ожоги второй степени. По словам мужчины, на его руке образовались волдыри и шелушение, рана кровоточила. В конечном итоге это привело к тому, что повредился рисунок татуировку и теперь на этом месте появился шрам.
В жалобе пассажир заявил, что стюардесса проявила халатность и подала горячий напиток небезопасным образом.
По прибытии в Нью-Йорк мужчина обратился к врачу, который сказал ему, что травма достаточно серьезна. Латорре добавил, что помимо сильной физической боли он перенес душевные страдания, из-за неприятных ощущений потерял сон, что потребует дополнительного лечения.