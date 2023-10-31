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31.10.2023, 10:17

Пассажир подал в суд на авиакомпанию после того, как стюардесса испортила его татуировку

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В жалобе пассажир заявил, что стюардесса проявила халатность и подала горячий напиток небезопасным образом.
В жалобе пассажир заявил, что стюардесса проявила халатность и подала горячий напиток небезопасным образом.
ФОТО: Travers Lewis | Shutterstock

Расстроенный пассажир подал в суд на American Airlines, утверждая, что стюардесса испортила свою татуировку горячим кофе.

В октябре 2023 года Джордж Латорре летел из Вьетнама в Нью-Йорк и во время полета попросил стюардессу принести ему чашку кофе.

В иске, поданном в суд Манхэттена, Латторе утверждает, что стюардесса случайно пролила горячий кофе на его левую руку, в результате чего он получил ожоги второй степени. По словам мужчины, на его руке образовались волдыри и шелушение, рана кровоточила. В конечном итоге это привело к тому, что повредился рисунок татуировку и теперь на этом месте появился шрам.

В жалобе пассажир заявил, что стюардесса проявила халатность и подала горячий напиток небезопасным образом.

По прибытии в Нью-Йорк мужчина обратился к врачу, который сказал ему, что травма достаточно серьезна. Латорре добавил, что помимо сильной физической боли он перенес душевные страдания, из-за неприятных ощущений потерял сон, что потребует дополнительного лечения.

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