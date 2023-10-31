airBaltic объявила крупнейшую распродажу билетов на следующий год

С начала 2023 года airBaltic перевезла почти 3,5 миллиона пассажиров, что уже превышает общее количество перевезенных пассажиров как в 2022, так и в 2021 году. Эти результаты указывают на высокий спрос на путешествия. По сравнению с предыдущими двумя годами пассажиры планируют свои предстоящие поездки гораздо увереннее. Билеты бронируются заблаговременно, и это также относится к различным дополнительным услугам, призванным улучшить и облегчить общее впечатление от путешествия.

Авиакомпания наблюдает тенденцию, которая была в период до пандемии: пассажиры покупают билеты на особые моменты и торжества, такие как школьные каникулы осенью, Иванова ночь, поездки на лыжах зимой и тому подобное. Поездки на отдых по-прежнему бронируются гораздо раньше, чем, например, на короткие отпуска или командировки.

Чтобы сделать путешествие более комфортным и приятным, airBaltic предлагает своим пассажирам широкий спектр дополнительных услуг – страхование путешествий, возможность изменить рейс, его дату или имя пассажира и многое другое.

Чтобы обеспечить новые и захватывающие путешествия в наступающем году, airBaltic объявила крупнейшую на сегодняшний день распродажу, предложив в общей сложности 645 тысяч билетов. До окончания продаж 10 ноября 2023 года билеты на все направления airBaltic в 2024 году будут иметь фиксированные цены*, начиная с 22 евро. Период путешествия по билетам, приобретенным по акции, установлен с 8 января по 26 октября 2024 года.

Билеты на все эти маршруты можно забронировать уже сейчас на сайте www.airbaltic.com по самым привлекательным ценам.