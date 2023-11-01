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01.11.2023, 07:00

Со следующего года из Тарту в Ригу можно будет доехать на поезде

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Литва ознакомила соседей с планом запуска железнодорожной линии Вильнюс - Таллинн.
Литва ознакомила соседей с планом запуска железнодорожной линии Вильнюс - Таллинн.
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

Разговоры о поезде, который курсировал бы между Тарту и Ригой, ходят уже много лет. И вот на этой неделе министерство климата дало зеленый свет - план будет реализован в начале июня следующего года.

В прошлом году издание Ärileht писало, что Тарту хочет запустить железнодорожный маршрут уже в 2024 году, когда город станет культурной столицей Европы. В статье говорилось, что линия Тарту-Рига требует вложений, которые одному Тарту не под силу, поэтому для установления сообщения необходима государственная поддержка.

Вице-канцлер по вопросам транспорта Министерства климата Сандер Сальму сообщил, что в представленном в Рийгикогу госбюджете на следующий год предусмотрено 300 тысяч евро на подготовку к вводу в эксплуатацию железнодорожной линии Тарту-Рига. „Цель состоит в том, чтобы на первом этапе запустить железнодорожное сообщение Тарту-Рига как продолжение железнодорожной линии Elron Тарту-Валга до Риги. В последующие годы, когда в Эстонию прибудут 16 новых поездов, эту линию можно будет использовать как отдельный маршрут“, - сказал он.

Необходима дополнительная подготовка

По словам Салму, линия начнет функционировать не раньше 1 июня следующего года, но не позднее декабря того же года. „Точное время начала зависит от нескольких факторов. Прежде всего, это сроки подготовительных мероприятий, которые включают физические испытания пригодности поездов в сети железных дорог Латвии, в том числе в отношении платформ ожидания, оформления документов безопасности и оценки соответствия, заключения договора на использование железнодорожной инфраструктуры и возможностей заказа, а также развития системы информации и продажи билетов“, - сказал Салму. „В той мере, в какой для заказа услуги необходимо заключить договор о публичной услуге, это требует согласования с Европейской комиссией, Латвийским министерством и компетентными органами“.

Мэр Тарту Урмас Клаас заявил, что в связи с предстоящим присвоением Тарту титула культурной столицы Европы 2024 установление сообщения между Тарту и Ригой носит очень значимый характер. „Я говорил представителям Elron, что оптимальным временем для открытия движения поездов было бы начало туристического сезона, то есть лето. Город Тарту в сотрудничестве с другими самоуправлениями Южной Эстонии может обеспечить маркетинговую поддержку железнодорожной линии. На наш взгляд, сообщение должно сохраниться и после того, как закончится год Культурной столицы Европы, - сказал мэр.

Мэр Тарту Урмас Клаас считает, что новая железнодорожная линия станет хорошим решением для Южной Эстонии, особенно учитывая удаленность от Rail Baltic.

Клаас добавил, что город уже несколько лет ищет возможность наладить регулярное пассажирское железнодорожное сообщение между Тарту и Ригой. „Вопрос о движении пассажирских поездов между Тарту и Ригой я поднимал в сентябре 2021 года, когда министры транспорта стран Балтии посетили Тарту на специальном поезде Таллинн-Вильнюс“, - отметил он.

Консультации с латвийскими государственными учреждениями уже ведутся.

Лаури Бетлем

„Важность и возможности возобновления железнодорожного сообщения Тарту-Рига обсуждались по предложению Тартуской городской управы и во время визита президентов Эстонии и Латвии в Тарту 5 ноября 2021 года, а также во время визита нашего президента в Латвию в этом году. По этой теме министры инфраструктуры Эстонии и Латвии встретились в Тарту 15 августа 2022 года“, - рассказал Клаас.

Председатель правления Elron Лаури Бетлем сообщил, что Elron начал изучать, как и каким образом можно запустить поезда на линии Тарту-Рига. „Возникает широкий спектр вопросов, начиная с сертификации поездов Stadler FLIRT (в народе - морковка - ред.) и машинистов на Латвийских железных дорогах и заканчивая пригодностью инфраструктуры для наших поездов. Для начала процесса связались с латвийскими властями, консультации относительно возможности линии уже ведутся“, - подтвердил он. По словам Бетлема, пока рано прогнозировать точное время запуска пассажирского поезда Тарту-Рига.

Конкурент Rail Baltic

Салму отметил, что помимо создания нового международного сообщения Тарту-Рига, заинтересованные лица могут найти много выгоды в этом направления, зная, что Литва планирует открыть международную линию Вильнюс-Рига, что, в свою очередь, создает предпосылки для соединения всех трех балтийских столиц по железной дороге.

Клаас добавил, что на прошедшей в Риге в прошлую пятницу встрече министров климата и инфраструктуры стран Балтии Литва представила свое предложение по линии Вильнюс-Таллинн, маршрут которой был бы следующим: Вильнюс-Кайшядорис-Шяуляй-Елгава-Рия-Цесис-Валга-Тарту-Таллинн.

Elron заявил, что расчетное время прохождения пути может составить три часа 25 минут.

Urmas Klaas

„Это было бы хорошим решением с точки зрения Тарту и Южной Эстонии, поскольку линия соединила бы важные центры за пределами Rail Baltic с крупными городами. Трудно предположить, осуществится ли эта идея.„Литва уже несколько раз поднимала этот вопрос, но план так и не был реализован“, - сказал мэр. Клаас заявил, что сотрудничество между странами Балтии по улучшению транспортных связей обязательно должно быть более активным и эффективным.

Клаас также подчеркнул, что важно уделять внимание качеству данной услуги. „Пассажиру важно, чтобы расписание и время отправления соответствовали потребностям людей, чтобы поезд был быстрее, чем, например, автобус, чтобы поезд был современным. Например, сейчас автобус доезжает до Риги за три часа 50 минут, а автомобиль — за 3 часа 20 минут. На рабочих встречах Elron озвучил, что, по их мнению, расчетное время прохождения пути может составить три часа 25 минут. Такое время было бы конкурентоспособным“, — сказал он. Клаас добавил, что с 2025 года время в пути поезда Таллинн-Тарту составит всего лишь один час и 35 минут.

По словам Бетлема, точное время начала движения поезда во многом зависит от возможностей латвийской инфраструктуры, поэтому детали станут известными после консультации с нашими южными соседями.

Что касается конкуренции между Rail Baltic и линией Тарту-Рига, Бетлем считает, что это все-таки две разные вещи. „Rail Baltic позволяет создавать значительно более быстрые соединения, чем существующая инфраструктура. Однако не менее важно и то, что Rail Baltic позволяет восстановить сообщение с Пярну“, - сказал он.

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