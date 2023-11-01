Со следующего года из Тарту в Ригу можно будет доехать на поезде

Мэр Тарту Урмас Клаас заявил, что в связи с предстоящим присвоением Тарту титула культурной столицы Европы 2024 установление сообщения между Тарту и Ригой носит очень значимый характер. „Я говорил представителям Elron, что оптимальным временем для открытия движения поездов было бы начало туристического сезона, то есть лето. Город Тарту в сотрудничестве с другими самоуправлениями Южной Эстонии может обеспечить маркетинговую поддержку железнодорожной линии. На наш взгляд, сообщение должно сохраниться и после того, как закончится год Культурной столицы Европы, - сказал мэр.

По словам Салму, линия начнет функционировать не раньше 1 июня следующего года, но не позднее декабря того же года. „Точное время начала зависит от нескольких факторов. Прежде всего, это сроки подготовительных мероприятий, которые включают физические испытания пригодности поездов в сети железных дорог Латвии, в том числе в отношении платформ ожидания, оформления документов безопасности и оценки соответствия, заключения договора на использование железнодорожной инфраструктуры и возможностей заказа, а также развития системы информации и продажи билетов“, - сказал Салму. „В той мере, в какой для заказа услуги необходимо заключить договор о публичной услуге, это требует согласования с Европейской комиссией, Латвийским министерством и компетентными органами“.

Вице-канцлер по вопросам транспорта Министерства климата Сандер Сальму сообщил, что в представленном в Рийгикогу госбюджете на следующий год предусмотрено 300 тысяч евро на подготовку к вводу в эксплуатацию железнодорожной линии Тарту-Рига. „Цель состоит в том, чтобы на первом этапе запустить железнодорожное сообщение Тарту-Рига как продолжение железнодорожной линии Elron Тарту-Валга до Риги. В последующие годы, когда в Эстонию прибудут 16 новых поездов, эту линию можно будет использовать как отдельный маршрут“, - сказал он.

В прошлом году издание Ärileht писало, что Тарту хочет запустить железнодорожный маршрут уже в 2024 году, когда город станет культурной столицей Европы. В статье говорилось, что линия Тарту- Рига требует вложений, которые одному Тарту не под силу, поэтому для установления сообщения необходима государственная поддержка.

Клаас добавил, что город уже несколько лет ищет возможность наладить регулярное пассажирское железнодорожное сообщение между Тарту и Ригой. „Вопрос о движении пассажирских поездов между Тарту и Ригой я поднимал в сентябре 2021 года, когда министры транспорта стран Балтии посетили Тарту на специальном поезде Таллинн-Вильнюс“, - отметил он.

Консультации с латвийскими государственными учреждениями уже ведутся. Лаури Бетлем

„Важность и возможности возобновления железнодорожного сообщения Тарту-Рига обсуждались по предложению Тартуской городской управы и во время визита президентов Эстонии и Латвии в Тарту 5 ноября 2021 года, а также во время визита нашего президента в Латвию в этом году. По этой теме министры инфраструктуры Эстонии и Латвии встретились в Тарту 15 августа 2022 года“, - рассказал Клаас.

Председатель правления Elron Лаури Бетлем сообщил, что Elron начал изучать, как и каким образом можно запустить поезда на линии Тарту-Рига. „Возникает широкий спектр вопросов, начиная с сертификации поездов Stadler FLIRT (в народе - морковка - ред.) и машинистов на Латвийских железных дорогах и заканчивая пригодностью инфраструктуры для наших поездов. Для начала процесса связались с латвийскими властями, консультации относительно возможности линии уже ведутся“, - подтвердил он. По словам Бетлема, пока рано прогнозировать точное время запуска пассажирского поезда Тарту-Рига.

Конкурент Rail Baltic

Салму отметил, что помимо создания нового международного сообщения Тарту-Рига, заинтересованные лица могут найти много выгоды в этом направления, зная, что Литва планирует открыть международную линию Вильнюс-Рига, что, в свою очередь, создает предпосылки для соединения всех трех балтийских столиц по железной дороге.

Клаас добавил, что на прошедшей в Риге в прошлую пятницу встрече министров климата и инфраструктуры стран Балтии Литва представила свое предложение по линии Вильнюс-Таллинн, маршрут которой был бы следующим: Вильнюс-Кайшядорис-Шяуляй-Елгава-Рия-Цесис-Валга-Тарту-Таллинн.

Elron заявил, что расчетное время прохождения пути может составить три часа 25 минут. Urmas Klaas