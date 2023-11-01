Со следующего года из Тарту в Ригу можно будет доехать на поезде(8)
В прошлом году издание Ärileht писало, что Тарту хочет запустить железнодорожный маршрут уже в 2024 году, когда город станет культурной столицей Европы. В статье говорилось, что линия Тарту-Рига требует вложений, которые одному Тарту не под силу, поэтому для установления сообщения необходима государственная поддержка.
Вице-канцлер по вопросам транспорта Министерства климата Сандер Сальму сообщил, что в представленном в Рийгикогу госбюджете на следующий год предусмотрено 300 тысяч евро на подготовку к вводу в эксплуатацию железнодорожной линии Тарту-Рига. „Цель состоит в том, чтобы на первом этапе запустить железнодорожное сообщение Тарту-Рига как продолжение железнодорожной линии Elron Тарту-Валга до Риги. В последующие годы, когда в Эстонию прибудут 16 новых поездов, эту линию можно будет использовать как отдельный маршрут“, - сказал он.
Необходима дополнительная подготовка
По словам Салму, линия начнет функционировать не раньше 1 июня следующего года, но не позднее декабря того же года. „Точное время начала зависит от нескольких факторов. Прежде всего, это сроки подготовительных мероприятий, которые включают физические испытания пригодности поездов в сети железных дорог Латвии, в том числе в отношении платформ ожидания, оформления документов безопасности и оценки соответствия, заключения договора на использование железнодорожной инфраструктуры и возможностей заказа, а также развития системы информации и продажи билетов“, - сказал Салму. „В той мере, в какой для заказа услуги необходимо заключить договор о публичной услуге, это требует согласования с Европейской комиссией, Латвийским министерством и компетентными органами“.
Мэр Тарту Урмас Клаас заявил, что в связи с предстоящим присвоением Тарту титула культурной столицы Европы 2024 установление сообщения между Тарту и Ригой носит очень значимый характер. „Я говорил представителям Elron, что оптимальным временем для открытия движения поездов было бы начало туристического сезона, то есть лето. Город Тарту в сотрудничестве с другими самоуправлениями Южной Эстонии может обеспечить маркетинговую поддержку железнодорожной линии. На наш взгляд, сообщение должно сохраниться и после того, как закончится год Культурной столицы Европы, - сказал мэр.
Клаас добавил, что город уже несколько лет ищет возможность наладить регулярное пассажирское железнодорожное сообщение между Тарту и Ригой. „Вопрос о движении пассажирских поездов между Тарту и Ригой я поднимал в сентябре 2021 года, когда министры транспорта стран Балтии посетили Тарту на специальном поезде Таллинн-Вильнюс“, - отметил он.
Консультации с латвийскими государственными учреждениями уже ведутся.
„Важность и возможности возобновления железнодорожного сообщения Тарту-Рига обсуждались по предложению Тартуской городской управы и во время визита президентов Эстонии и Латвии в Тарту 5 ноября 2021 года, а также во время визита нашего президента в Латвию в этом году. По этой теме министры инфраструктуры Эстонии и Латвии встретились в Тарту 15 августа 2022 года“, - рассказал Клаас.
Председатель правления Elron Лаури Бетлем сообщил, что Elron начал изучать, как и каким образом можно запустить поезда на линии Тарту-Рига. „Возникает широкий спектр вопросов, начиная с сертификации поездов Stadler FLIRT (в народе - морковка - ред.) и машинистов на Латвийских железных дорогах и заканчивая пригодностью инфраструктуры для наших поездов. Для начала процесса связались с латвийскими властями, консультации относительно возможности линии уже ведутся“, - подтвердил он. По словам Бетлема, пока рано прогнозировать точное время запуска пассажирского поезда Тарту-Рига.
Конкурент Rail Baltic
Салму отметил, что помимо создания нового международного сообщения Тарту-Рига, заинтересованные лица могут найти много выгоды в этом направления, зная, что Литва планирует открыть международную линию Вильнюс-Рига, что, в свою очередь, создает предпосылки для соединения всех трех балтийских столиц по железной дороге.
Клаас добавил, что на прошедшей в Риге в прошлую пятницу встрече министров климата и инфраструктуры стран Балтии Литва представила свое предложение по линии Вильнюс-Таллинн, маршрут которой был бы следующим: Вильнюс-Кайшядорис-Шяуляй-Елгава-Рия-Цесис-Валга-Тарту-Таллинн.
Elron заявил, что расчетное время прохождения пути может составить три часа 25 минут.
„Это было бы хорошим решением с точки зрения Тарту и Южной Эстонии, поскольку линия соединила бы важные центры за пределами Rail Baltic с крупными городами. Трудно предположить, осуществится ли эта идея.„Литва уже несколько раз поднимала этот вопрос, но план так и не был реализован“, - сказал мэр. Клаас заявил, что сотрудничество между странами Балтии по улучшению транспортных связей обязательно должно быть более активным и эффективным.
Клаас также подчеркнул, что важно уделять внимание качеству данной услуги. „Пассажиру важно, чтобы расписание и время отправления соответствовали потребностям людей, чтобы поезд был быстрее, чем, например, автобус, чтобы поезд был современным. Например, сейчас автобус доезжает до Риги за три часа 50 минут, а автомобиль — за 3 часа 20 минут. На рабочих встречах Elron озвучил, что, по их мнению, расчетное время прохождения пути может составить три часа 25 минут. Такое время было бы конкурентоспособным“, — сказал он. Клаас добавил, что с 2025 года время в пути поезда Таллинн-Тарту составит всего лишь один час и 35 минут.
По словам Бетлема, точное время начала движения поезда во многом зависит от возможностей латвийской инфраструктуры, поэтому детали станут известными после консультации с нашими южными соседями.
Что касается конкуренции между Rail Baltic и линией Тарту-Рига, Бетлем считает, что это все-таки две разные вещи. „Rail Baltic позволяет создавать значительно более быстрые соединения, чем существующая инфраструктура. Однако не менее важно и то, что Rail Baltic позволяет восстановить сообщение с Пярну“, - сказал он.