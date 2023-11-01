Рига – город с самыми грязными общественными туалетами в Европе

Эксперты, привлеченные британской компанией Showers to You, проанализировали более 8000 отзывов в Google об общественных туалетах в европейских городах, а также количество случаев, когда в отзывах использовались слова, являющиеся синонимом слова „грязный“. В результате был составлен рейтинг на основе баллов, в котором указаны туристические направления, где гигиене мест общественного пользования уделяется первостепенное внимание.

Первое место в этом анти-топе самых грязных общественных туалетов заняла Рига – в каждом пятом отзыве упоминается грязь, а коэффициент чистоты составляет всего 3,44 из 10. На втором месте – испанский Мадрид (4,23/10), а на третьем – Валлетта на Мальте (4,47/10).

Самым приятным с точки зрения посещений общественных туалетов городом является Бухарест, где чистота оценивается в 8,7 балла из 10.

Опрос также показал, что более трех четвертей людей будут пользоваться общественным туалетом только в экстренных случаях по соображениям гигиены.