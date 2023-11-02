Новости
02.11.2023, 07:00

5 ноября в Таллинне вновь пройдет "Музейное воскресенье“

 
ФОТО: Firn | Shutterstock, Firn

В это воскресенье, 5 ноября, вновь можно принять участие в Музейном воскресенье.

5 ноября все желающие смогут бесплатно посетить 12 таллиннских музеев:

  • Таллиннский музей городского быта

  • Музей фотографии

  • Башня Кик-ин-де-Кёк и бастионы

  • Таллиннский русский музей

  • Дом Петра I

  • Музей Вильде

  • Музей Таммсааре (на иллюстрации)

  • Музей Мати Унта

  • Музей Каламая

  • Таллиннский Дом искусства в Ласнамяэ

  • Ныммеский музей

  • Эстонский музей современного искусства

Подробнее: tallinn.ee/ru/muzei:

ВАЖНО! Начиная с февраля 2023 года посещение филиалов Таллиннского городского музея в бесплатное воскресенье осуществляется по предварительно забронированным бесплатным билетам. Предварительная регистрация необходима в связи с чрезвычайно большим интересом публики к данному мероприятию. Регистрация открывается за два месяца до предстоящего Музейного воскресенья.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии