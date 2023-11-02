5 ноября в Таллинне вновь пройдет "Музейное воскресенье“

ВАЖНО! Начиная с февраля 2023 года посещение филиалов Таллиннского городского музея в бесплатное воскресенье осуществляется по предварительно забронированным бесплатным билетам . Предварительная регистрация необходима в связи с чрезвычайно большим интересом публики к данному мероприятию. Регистрация открывается за два месяца до предстоящего Музейного воскресенья.