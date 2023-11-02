5 ноября в Таллинне вновь пройдет "Музейное воскресенье“

5 ноября все желающие смогут бесплатно посетить 12 таллиннских музеев:
Таллиннский музей городского быта
Музей фотографии
Башня Кик-ин-де-Кёк и бастионы
Таллиннский русский музей
Дом Петра I
Музей Вильде
Музей Таммсааре (на иллюстрации)
Музей Мати Унта
Музей Каламая
Таллиннский Дом искусства в Ласнамяэ
Ныммеский музей
Эстонский музей современного искусства
Подробнее: tallinn.ee/ru/muzei:
ВАЖНО! Начиная с февраля 2023 года посещение филиалов Таллиннского городского музея в бесплатное воскресенье осуществляется по предварительно забронированным бесплатным билетам. Предварительная регистрация необходима в связи с чрезвычайно большим интересом публики к данному мероприятию. Регистрация открывается за два месяца до предстоящего Музейного воскресенья.