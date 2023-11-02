ФОТО | В темноте все запахи становятся ярче! Как в Fotografiska прошел таинственный ужин без электричества

Концепция Blackout dinner родилась в 2014 году в Копенгагене в ресторане Amass, когда там во время ужина пропало электричество. Однако ужин должен был продолжаться – гости провели вечер при свечах, наслаждаясь приготовленной на открытом огне едой.

Такой вид необычного застолья прижился во всем мире, и Таллинн не исключение. В Fotografiska ужин без электричества проходит уже не в первый раз. В этот раз он совпал с Часом Земли - международной акцией, которая призывает на один час отказаться от использования электричества.

Поэтому на один вечер в ресторане Fotografiska - на всем шестом этаже здания - полностью отключили электричество. Ну ладно, не совсем полностью, ведь вентиляция должна продолжать работать. Зато все остальное - свет в зале, на кухне и даже в туалете, все кухонное оборудование и ведущий на шестой этаж лифт - на время проведения ужина отключили.

Уже на самой лестнице ощущался приятный аромат живого огня, точнее, используемых для него дров. Он же витал и в самом помещении, которое освещали десятки свечей. Весь ужин проходил в приятном полумраке, в котором даже иногда было сложно разглядеть то блюдо, что стоит перед тобой на тарелке. Зато вот что интересно - аромат у них всех был просто великолепным. Видимо, обоняние в темноте!

На особенном ужине можно было попробовать восемь различных блюд, при этом ингредиенты для некоторых из них были выращены на крыше самого ресторана. При составлении меню пытались даже учесть, чтобы предыдущие этапы изготовления сырья проходили без использования электричества, насколько это возможно.

Команда ресторана приготовила особенный ужин, используя для этого дым, угли и живой огонь, которые идеально справились с приготовлением как осетра, так и оленины. Единственное, паста получилась al dente - хотя, может, так и было задумано.