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02.11.2023, 13:13

Облачно, возможны осадки в виде крови, мяса и лягушек. Топ-5 самых странных дождей в истории

 
Кровавый дождь в Дакке (Бангладеш)
Кровавый дождь в Дакке (Бангладеш)
ФОТО: Sk Hasan Ali | Shutterstock, Sk Hasan Ali

Гром, молнии и начинается… кровяной дождь Или за окном спокойный, солнечный день, и вдруг с неба падают пауки. Или змеи. Или рыбы. Более суеверные люди видят в таких явлениях разнообразные „знаки“ и предсказывают конец света. Более проницательные видят естественные процессы, которые можно легко объяснить.

Если правы первые, то конец света должен был произойти давно и неоднократно, поскольку необычные „дожди“, когда с неба падают уже упомянутые кровь, лягушки, рыба и даже куски мяса, случаются регулярно. Особенно „проклята“ Индия, где кроваво-красные (и прочие разноцветные) дожди являются относительно частым явлением.

Ситуации, когда с воздуха падают рыбы, лягушки и другие водные обитатели, возникают, когда во время формирования сильных конвективных или грозовых облаков летом вихрь пересекает водоем и засасывает или поднимает в воздух воду с этими водными обитателями, а затем движется дальше. Когда вихрь теряет силу, более тяжелые объекты падают на землю, и образуется „рыбий дождь“. Аналогичный процесс может происходить и на суше, поднимая в воздух мелких животных или предметы, поясняет Лайма Ятниеце, специалист Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

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