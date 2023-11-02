02.11.2023, 13:13
Облачно, возможны осадки в виде крови, мяса и лягушек. Топ-5 самых странных дождей в истории
ФОТО: | Shutterstock, Sk Hasan Ali
Гром, молнии и начинается… кровяной дождь Или за окном спокойный, солнечный день, и вдруг с неба падают пауки. Или змеи. Или рыбы. Более суеверные люди видят в таких явлениях разнообразные „знаки“ и предсказывают конец света. Более проницательные видят естественные процессы, которые можно легко объяснить.
Если правы первые, то конец света должен был произойти давно и неоднократно, поскольку необычные „дожди“, когда с неба падают уже упомянутые кровь, лягушки, рыба и даже куски мяса, случаются регулярно. Особенно „проклята“ Индия, где кроваво-красные (и прочие разноцветные) дожди являются относительно частым явлением.