Облачно, возможны осадки в виде крови, мяса и лягушек. Топ-5 самых странных дождей в истории

Если правы первые, то конец света должен был произойти давно и неоднократно, поскольку необычные „дожди“, когда с неба падают уже упомянутые кровь, лягушки, рыба и даже куски мяса, случаются регулярно. Особенно „проклята“ Индия , где кроваво-красные (и прочие разноцветные) дожди являются относительно частым явлением.

Ситуации, когда с воздуха падают рыбы, лягушки и другие водные обитатели, возникают, когда во время формирования сильных конвективных или грозовых облаков летом вихрь пересекает водоем и засасывает или поднимает в воздух воду с этими водными обитателями, а затем движется дальше. Когда вихрь теряет силу, более тяжелые объекты падают на землю, и образуется „рыбий дождь“. Аналогичный процесс может происходить и на суше, поднимая в воздух мелких животных или предметы, поясняет Лайма Ятниеце, специалист Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.