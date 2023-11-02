Страны Балтии попали в ТОП-5 лучших направлений экотуризма в Европе в 2024 году

Пять европейских направлений для путешествий вошли в десятку самых экологичных по версии Lonely Planet.

Ведущие эксперты по туризму составили рейтинг лучших мест в мире для тех, кто планирует путешествие на следующий год. Он состоит из категорий: „страны“, „регионы“, „города“, „устойчивое развитие“ и „ценностное значение“.

В категории „устойчивое развитие“ отмечаются места, ориентированные на ответственный туризм и безопасные для экологии стратегии.

Вот перечень европейских победителей.

Испания: городские парки и велосипедные дорожки

Испания и без того считается одним из самых популярных мест отдыха в мире. Но сегодня страна активно разрабатывает стратегии, направленные на популяризацию внесезонных поездок и малоизвестных направлений.

Она также инвестирует в экологически чистые виды транспорта: расширяет сети велосипедных дорожек, переходит на электробусы и запускает движение по новым железнодорожным маршрутам.

Валенсия, расположенная на восточном побережье Испании, получила звание „зелёной столицы Европы-2024 г.“ благодаря её различным экологическим инициативам, включая отведение новых участков в пригородах под сельхозугодия, обустройство маршрутов для пеших прогулок на 30 тыс. м2 площади общественных пространств и налаживание скоростного железнодорожного сообщения с другими городами.

Адептам туризма без вреда для экологии, оказавшимся в Валенсии, советуем отправиться в Jardín del Turia - парк, разбитый в русле реки Турия протяжённостью 9 км. Там запрещено движение автотранспорта. Можно прогуляться пешком или взять напрокат велосипед и присоединиться к „двухколёсной экскурсии“.

Гренландия: ледники и северное сияние

Гренландия привлекает любопытных и смелых путешественников своими гигантскими ледяными щитами и тундровыми ландшафтами.

Туристический совет страны, Visit Greenland, работает над тем, чтобы устранить проблемы, вызванные ростом числа туристов.

С самого большого острова на Земле - Гренландии - лучше всего наблюдать северное сияниеVisit Greenland