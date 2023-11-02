ФОТО | Тысячи людей посетили фестиваль сезона слякотной погоды
Фестиваль Porikuu привлек тысячи гостей, заинтересованных в открытии для себя Северо-Западной Эстонии. В рамках фестиваля состоялось 76 уникальных мероприятий, большая часть из которых прошла в непривычных местах, куда гость просто так не попадет. Кульминационными событиями фестиваля на этот раз стали осенние ярмарки и открытие фестиваля крупнейшей в мире дискотекой в резиновых сапогах.
Прошедший в этом году уже в шестой раз фестиваль Porikuu за эти годы привлек в регионы между Таллинном и Хаапсалу несколько десятков тысяч посетителей. Помимо местных жителей, фестиваль собирает гостей с других концов Эстонии или даже из-за границы с целью побывать в таких местах и поучаствовать в таких мероприятиях, которые в ином случае остаются для посетителей недоступными.
По словам проектного руководителя фестиваля Porikuu Карет Шёнберг, большое внимание, как и в предыдущие годы, уделялось характерным для фестиваля осенним ярмаркам, которые посетили более десятки тысяч человек. „Но самым популярным событием стало открытие фестиваля Porikuu, во время которого состоялась, наверное, самая крупная в мире дискотека в резиновых сапогах. По количеству посетителей мероприятие открытия не отставало, например, от Осенней ярмарки в Вяэна“.
„Также весьма популярным стал Замковый концерт Вазалемма – билеты были распроданы. Прохладное купание в Вяана-Йыэсуу также удивило большим количеством участников – в нем приняло участие 40 человек, что является очень большим количеством для такого нишевого мероприятия. Среди новых событий очень приятными дополнениями к нашей программе стали Ночь юмора Porikuu в Мурасте и моноспектакль Андреса Двиньянинова в Народном доме Вяэна, билеты на последний тоже были распроданы. Также было очень приятно отметить, что в наше расписание добавилось много ремесленных мероприятий — ведь осенью многие мастера переходят в закрытые помещения“, — привела Шенберг примеры различных мероприятий фестиваля.
За шесть лет организаторы фестиваля заметили тенденцию, что людям нравится посещать мрачные места и слушать там разные истории. „Прогулки на легком катере в загадочном карьере Румму, ночной поход с фонарями в тюрьму Мурру, поход с фонарями в Палдиски и мероприятие „Истории о привидениях Кейла“ - вот несколько примеров успешных начинаний в сумрачное время года“, - рассказала проектный руководитель фестиваля.
Официальное заключительное мероприятие фестиваля состоялось в минувшие выходные, когда прошел Праздник тыквы и в его рамках прошел конкурс шеф-поваров блюд из тыквы. „Что делает это мероприятие интересным, так это то, что тыква — очень интересный продукт, который можно использовать во многих различных блюдах – от соленых до сладких. В этом году уровень состязания был очень высоким, и блюдом-победителем оказалось тушеная говядина, приготовленная и поданная в тыкве“, — рассказала Шенберг.
В рамках фестиваля впечатлений Porikuu, проходившего на северо-западе Эстонии в октябре, около сотни местных инициаторов в сфере туризма и культуры предложили походы, лекции, мастер-классы, концерты, театральные представления, ярмарки и другие интересные мероприятия, цель которых заключалась в знакомстве с регионом и в предложении для гостей радости открытия чего-то нового и интересного вне традиционного туристического сезона. Шенберг также полностью удовлетворена успехом фестиваля в этом году и отмечает, что некоторые мероприятия уже запланированы в календаре 2024 года.
Работу фестиваля координируют MTÜ Lääne-Harju Koostöökogu и MTÜ Nelja Valla Kogu. В финансировании организации фестиваля задействованы Сельскохозяйственный фонд развития деревенской жизни Европы и самоуправления региона.