ФОТО | Тысячи людей посетили фестиваль сезона слякотной погоды

Прошедший в этом году уже в шестой раз фестиваль Porikuu за эти годы привлек в регионы между Таллинном и Хаапсалу несколько десятков тысяч посетителей. Помимо местных жителей, фестиваль собирает гостей с других концов Эстонии или даже из-за границы с целью побывать в таких местах и поучаствовать в таких мероприятиях, которые в ином случае остаются для посетителей недоступными.

По словам проектного руководителя фестиваля Porikuu Карет Шёнберг, большое внимание, как и в предыдущие годы, уделялось характерным для фестиваля осенним ярмаркам, которые посетили более десятки тысяч человек. „Но самым популярным событием стало открытие фестиваля Porikuu, во время которого состоялась, наверное, самая крупная в мире дискотека в резиновых сапогах. По количеству посетителей мероприятие открытия не отставало, например, от Осенней ярмарки в Вяэна“.

„Также весьма популярным стал Замковый концерт Вазалемма – билеты были распроданы. Прохладное купание в Вяана-Йыэсуу также удивило большим количеством участников – в нем приняло участие 40 человек, что является очень большим количеством для такого нишевого мероприятия. Среди новых событий очень приятными дополнениями к нашей программе стали Ночь юмора Porikuu в Мурасте и моноспектакль Андреса Двиньянинова в Народном доме Вяэна, билеты на последний тоже были распроданы. Также было очень приятно отметить, что в наше расписание добавилось много ремесленных мероприятий — ведь осенью многие мастера переходят в закрытые помещения“, — привела Шенберг примеры различных мероприятий фестиваля.

За шесть лет организаторы фестиваля заметили тенденцию, что людям нравится посещать мрачные места и слушать там разные истории. „Прогулки на легком катере в загадочном карьере Румму, ночной поход с фонарями в тюрьму Мурру, поход с фонарями в Палдиски и мероприятие „Истории о привидениях Кейла“ - вот несколько примеров успешных начинаний в сумрачное время года“, - рассказала проектный руководитель фестиваля.