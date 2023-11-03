„Нагота не должна быть источником стыда“. Музей в Барселоне распахнул свои двери для нудистов

29 октября Археологический музей Каталонии совместно с Каталонским клубом натуризма организовал 90-минутную экскурсию, чтобы посмотреть фотографии художника Луиджи Спины, на которых запечатлены две греческие бронзовые статуи обнаженных воинов в натуральную величину, созданные предположительно в V веке до нашей эры.

„Мы хотели, чтобы это был более красочный визит, чем обычная экскурсия, — сказал гид Эдгар, который также проводил экскурсию без одежды. — Мы хотели, чтобы посетители чувствовали себя точно так же, как люди на произведениях искусства, на которые они смотрели“.

Информация, опубликованная на сайте музея, обещала гостям возможность полюбоваться фотографиями точно в такой же ситуации — полностью голыми и в окружении других обнаженных тел.

Одна из посетительниц, Марта, работающая в сфере здравоохранения, рассказала, что экскурсия в таком формате помогла ей осознать, что нагота существовала всегда и не должна быть источником стыда.