Новости
03.11.2023, 07:00

„Нагота не должна быть источником стыда“. Музей в Барселоне распахнул свои двери для нудистов

 (14)
ART-NAKED-EXHIBITION/SPAIN
ART-NAKED-EXHIBITION/SPAIN
ФОТО: NACHO DOCE | Scanpix, NACHO DOCE

В прошлые выходные, 29 октября, музей в Барселоне открыл свои двери для посетителей-нудистов, организовав специальную экскурсию, во время которой гости могли раздеться догола и посмотреть выставку в том, в чем мать родила — обнаженными, оставив только обувь на ногах, сообщает Reuters.

29 октября Археологический музей Каталонии совместно с Каталонским клубом натуризма организовал 90-минутную экскурсию, чтобы посмотреть фотографии художника Луиджи Спины, на которых запечатлены две греческие бронзовые статуи обнаженных воинов в натуральную величину, созданные предположительно в V веке до нашей эры.

„Мы хотели, чтобы это был более красочный визит, чем обычная экскурсия, — сказал гид Эдгар, который также проводил экскурсию без одежды. — Мы хотели, чтобы посетители чувствовали себя точно так же, как люди на произведениях искусства, на которые они смотрели“.

Информация, опубликованная на сайте музея, обещала гостям возможность полюбоваться фотографиями точно в такой же ситуации — полностью голыми и в окружении других обнаженных тел.

Одна из посетительниц, Марта, работающая в сфере здравоохранения, рассказала, что экскурсия в таком формате помогла ей осознать, что нагота существовала всегда и не должна быть источником стыда.

Оставить комментарий Читать комментарии (14)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии