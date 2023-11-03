В Варшаве весь ноябрь можно будет бесплатно посетить королевские резиденции

В Варшаве весь ноябрь бесплатный вход будет в Королевский замок, Музей Короля Яна III на Вилянуве и музеи в Лазенках Крулевских.

Всего в акции участвуют одиннадцать резиденций: Вавельский королевский замок, Люблинский замок, Лазенки Крулевские в Варшаве, Дворец короля Яна III в Варшаве, Королевский замок в Познани, Замок в Мальборке, Замок в Штуме, Замок в Квидзыне, Королевский замок в Сандомире, Замок солеварни в Величке, Королевский замок в Варшаве. Во время акции все желающие могут бесплатно посещать постоянные и временные выставки, а также принимать участие в специальных мероприятиях: встречах, лекциях, конференциях и мастер-классах.

Королевский музей Лазенках в Варшаве

С 2 по 30 ноября Музей Королевских Лазенок в Варшаве приглашает посетителей бесплатно осмотреть свои роскошные интерьеры и выставки.

"Во время акции в Королевском музее Лазенки можно будет посетить все постоянные выставки (Дворец на острове, Старая оранжерея, Дворец Мыслевицких, Конюшни Кубицких, Казармы кантонистов), а также временные выставки", — говорит Анита Кацпчик, руководитель отдела маркетинга в Королевском музее Лазенки в Варшаве.

Музеи в Лазенках Крулевских работают со вторника по среду с 10.00 до 16.00 (последний вход в 15.30), с четверга по субботу с 10.00 до 18.00 (последний вход в 17.30) и в воскресенье с 10.00 до 16.00 (последний вход в 15.30).

Королевский замок в Варшаве

В ноябре можно будет бесплатно посетить постоянные выставки в Королевском замке в Варшаве в определенные часы.

Со вторника по воскресенье с 14:00 до 17:00 (последний вход в 16:00) бесплатный вход на Королевский путь, включая: Большие и Королевские апартаменты и Залы Сейма. Также бесплатно можно посетить выставку „Открытки с видом на замок“, включающую более 300 открыток, изображающих внешний вид Замка – его форму, интерьеры и ближайшее окружение – с конца XIX века до наших дней, а также показ картины Тициана „Портрет молодого человека“.