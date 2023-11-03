В Варшаве весь ноябрь можно будет бесплатно посетить королевские резиденции
В Варшаве уже в двенадцатый раз пройдет акция „Бесплатный ноябрь в королевских резиденциях“. Её цель – повысить посещаемость в самый трудный для музеев месяц. Именно в ноябре они пустеют после летнего туристического бума, сообщает The-warsaw.com.
В Варшаве весь ноябрь бесплатный вход будет в Королевский замок, Музей Короля Яна III на Вилянуве и музеи в Лазенках Крулевских.
Всего в акции участвуют одиннадцать резиденций: Вавельский королевский замок, Люблинский замок, Лазенки Крулевские в Варшаве, Дворец короля Яна III в Варшаве, Королевский замок в Познани, Замок в Мальборке, Замок в Штуме, Замок в Квидзыне, Королевский замок в Сандомире, Замок солеварни в Величке, Королевский замок в Варшаве. Во время акции все желающие могут бесплатно посещать постоянные и временные выставки, а также принимать участие в специальных мероприятиях: встречах, лекциях, конференциях и мастер-классах.
Королевский музей Лазенках в Варшаве
С 2 по 30 ноября Музей Королевских Лазенок в Варшаве приглашает посетителей бесплатно осмотреть свои роскошные интерьеры и выставки.
"Во время акции в Королевском музее Лазенки можно будет посетить все постоянные выставки (Дворец на острове, Старая оранжерея, Дворец Мыслевицких, Конюшни Кубицких, Казармы кантонистов), а также временные выставки", — говорит Анита Кацпчик, руководитель отдела маркетинга в Королевском музее Лазенки в Варшаве.
Музеи в Лазенках Крулевских работают со вторника по среду с 10.00 до 16.00 (последний вход в 15.30), с четверга по субботу с 10.00 до 18.00 (последний вход в 17.30) и в воскресенье с 10.00 до 16.00 (последний вход в 15.30).
Королевский замок в Варшаве
В ноябре можно будет бесплатно посетить постоянные выставки в Королевском замке в Варшаве в определенные часы.
Со вторника по воскресенье с 14:00 до 17:00 (последний вход в 16:00) бесплатный вход на Королевский путь, включая: Большие и Королевские апартаменты и Залы Сейма. Также бесплатно можно посетить выставку „Открытки с видом на замок“, включающую более 300 открыток, изображающих внешний вид Замка – его форму, интерьеры и ближайшее окружение – с конца XIX века до наших дней, а также показ картины Тициана „Портрет молодого человека“.
Со вторника по воскресенье с 10:00 до 17:00 (последний вход в 16:00) в Pałacu pod Blachą можно бесплатно посетить апартаменты князя Юзефа Понятовского с картинами „большой тройки“ — живописцев: Франсуа Жерара, Ораса Верне и Теодора Жерико.
Музей дворца короля Яна III в Вилянуве
В ноябре Музей дворца короля Яна III в Вилянуве приглашает посетить бесплатно:
Королевские апартаменты,
Апартаменты Marszałkowej Lubomirskiej,
Китайский и Охотничий залы,
Галерея Magazynowa
постоянная экспозиция „Коллекция Потоцкого“.
Дворец открыт каждый день, кроме вторника, с 10:00 до 16:00 (последний вход в 15.00). Вилянувские сады и парк работают с 9:00 до 15:00.
Количество входных билетов во дворец ограничено, но вход в сады и парк неограничен. Бесплатные билеты можно получить в кассе перед дворцом или онлайн.
Более подробную информацию о наличии мест и возможностях посещения можно найти на сайте музея:
Подробности всех посещений можете найти на сайтах резиденций: www.zamek-krolewski.pl, www.lazienki-krolewskie.pl, www.wilanow-palac.pl.