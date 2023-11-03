В Испании продается заброшенная деревня. Недорого

Деревня Сальто-де-Кастро в Саморе на северо-западе страны попала в заголовки газет в прошлом году, когда её выставили на продажу всего за 260 000 евро. Это меньше, чем средняя цена квартиры в Барселоне.

Посёлок приобрёл бизнесмен Оскар Торрес Гальего примерно за 300 000 евро. Он хотел сделать из него настоящий туристический центр. Те же планы имели и предыдущие собственники, владевшие Сальто-де-Кастро в начале 2000-х годов.

Спустя год Гальего выставил деревню на продажу по цене, почти вдвое превышающей ту, за которую её купил. Бизнесмен выполнил некоторые архитектурные работы, но не смог завершить застройку и реализовать свой амбициозный план. Он, как выяснилось, „не соответствовал бизнес-стратегии“ предпринимателя, сообщает портал недвижимости Idealista.

Что продается?

За 580 000 евро счастливый покупатель получит 44 дома, бар, хостел, бассейн и спортивную площадку, а также церковь и старое здание казармы, где раньше размещалась гражданская гвардия. Здесь есть даже аптека и полицейский участок - как и в любой обычной испанской деревне.

Сальто-де-Кастро находится всего в нескольких шагах от границы с Португалией, в самом центре биосферного заповедника ЮНЕСКО „Месета Иберика“.

Из Сальто-де-Кастро открывается великолепный вид на реку Дуэро, а количество солнечных дней здесь - 135 в году.

Однако потенциальным покупателям не следует медлить: интерес к приобретению заброшенной деревни уже проявлен, и цена может превысить 600 000 евро.

В прошлом году, когда деревня была выставлена на торги, агенты по продаже недвижимости подсчитали: на то, чтобы привести Сальто-де-Кастро в пригодный для жизни и туристов вид, потребуется примерно 2 млн. евро.

Почему Сальто-де-Кастро забросили?

Сальто-де-Кастро был построен в 1940-х годах электроэнергетической компанией Iberdrola для обеспечения жильём рабочих, возводивших близлежащую плотину. В 1980-х годах из-за нехватки рабочих мест люди стали покидать населённый пункт, и к 1989-у в нём не осталось ни одного жителя.