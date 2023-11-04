ВИДЕО | Рижский аэропорт построит новый терминал за 167 млн евро

К участию в конкурсе на право строительства нового терминала аэропорта „Рига“ приглашаются местные и зарубежные строительные компании или их ассоциации. Кандидаты должны иметь минимальный годовой чистый оборот не менее 60 миллионов евро в течение трех предыдущих лет и должны быть в состоянии продемонстрировать стабильные показатели финансово-экономической деятельности.

Требования предъявляются и к опыту строительства – претенденты должны будут доказать, что они, как основные исполнители контракта, смогли за последние годы построить определенный объем строительства на объектах аналогичного типа.

Фирмы также должны иметь опыт застройщика в строительстве или реконструкции дорог, улиц, площадей и мостов, опыт работы с информационной моделью здания (BIM) и возможность привлечения команды квалифицированных и опытных специалистов, которые возьмут на себя ответственность за руководство всеми строительными работами. Процессы также будут оценены.

Крайний срок подачи заявок на квалификационный тур – 13 декабря.

Планируемый объем строительства нового терминала составляет 45 тысяч квадратных метров, а стоимость строительства оценивается в 167 миллионов евро. Финансирование проекта будет осуществляться за счет привлечения средств Европейского банка реконструкции и развития, других международных финансовых институтов и кредитных организаций.

Ожидается, что со застройщиком будет заключен контракт FIDIC Yellow Book международной инженерно-консалтинговой организации FIDIC, а проекту планируется достичь уровня сертификата устойчивого развития BREEAM Excellence.

Строительство нового терминала планируется начать в третьем квартале 2024 года и завершить к концу 2028 года. Планируется, что строительство будет проходить в несколько этапов и аэропорт „Рига“ сможет работать на полную мощность в течение всего периода строительства.