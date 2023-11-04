04.11.2023, 14:08
Во Флоренции для посетителей откроют секретную комнату Микеланджело
ФОТО: | Scanpix, Luigi Navarra
Во Флоренции для туристов открывают новую достопримечательность. Впервые можно будет попасть в секретную комнату Микеланджело в здании базилики Сан-Лоренцо, сообщает портал 34travel.me.
Художник жил там 1527 году, когда поддержал бунт против Медичи. Впустил его туда настоятель храма. Обнаружили помещение только в 1975-м. На стенах нашли рисунки углем. Часть из них относят к работам Микеланджело.
Комнату откроют для посетителей с 15 ноября. Чтобы попасть туда, нужно заранее забронировать посещение. Впускать туда будут небольшими группами до четырех человек. В неделю планируют принимать около 100 туристов.