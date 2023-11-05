Турист отдал за ночевку в гостинице всю месячную зарплату, а номер был похож на старую бабушкину квартиру

Городов и городков вокруг очень много, но Ницца – это основа, здесь все и начинается: есть аэропорт, здесь больше всего жителей, кафе, гостиниц и т.д. В Ницце есть много уютных семейных гостиниц. Но есть там и большие современные гостиницы. На этот раз журналист остановился в гостинице-музее, легенде города.

Самые влиятельные обозреватели гостиниц ценят ее особенно высоко. Самая дешевая комната здесь стоит 900 евро, а самый дорогой номер – 5700 евро за ночь. Журналист выбрал самый скромный вариант. Что можно получить за ночевку стоимостью с месячную зарплату.

Первое – престиж. Скажи любому человеку во Франции, что ты ночевал в этой гостинице, и к тебе проникнутся уважением. Второе, известные люди, которых здесь иногда можно встретить. Третье – ряд титулов, которые гостиница получила за много лет.

Важный момент – за занавесками то, от чего люди теряют сознание, это такая красота. Здесь стоит остановиться уже только из-за возможности полюбоваться этим залом. Взгляните на потолок – это настоящее произведение искусства, которое создал тот человек, который подарил Парижу Эйфелеву башню. Своя история есть и у люстры – на нее любят приехать посмотреть россияне, поскольку в мире есть всего две такие люстры: одна здесь, а вторая – в Москве.

Лифт в этой гостинице - это что-то невероятное, как в фильме. Самое удивительное, что он действует.

А теперь идем в номер – вход роскошный, ведь и цена 900 евро. Внутри такое ощущение будто ты попал в бабушкину квартиру. В ванной есть старые весы, смеситель с аббревиатурой названия гостиницы. В комнате есть золотые детали, картины. Окно с трагическим видом на стену. Можно сесть и задуматься, а стоило ли столько платить. Комната темная и старая: кровать удобная, а туалет уже видавший виды. Реновация была бы весьма кстати.

Если вы решили, что платить за номер 900 евро дорого, но хотите попасть в гостиницу, пойдите в кафе. Открываю меню и мне становится дурно, капучино – 12 евро, черный чай – тоже 12. Листаю дальше, вижу цены на блюда, кажется, меня вынесут отсюда. Цены начинаются с 17 и доходят до 400 евро – столько стоит закуска с икрой.