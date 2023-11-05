Раньше – дешевле? Что выгоднее: купить путевку на лето заранее или ждать „горящих“ туров

„Поэтому варианты такого спонтанного отдыха по „горящей“ цене подойдут людям, которые могут быстро перестроить свои планы, собрать чемодан и отправиться за новыми впечатлениями. Туристам же, для которых важен отдых в конкретные даты, которые не настолько гибки в своем графике работы и отдыха, мы советуем приобретать туры заранее, чтобы быть уверенными, что в свой отпуск они точно поедут в выбранные ими страну и отель“, – делает акцент Елена Гавронски.

Руководитель отдела продаж и маркетинга Tez Tour Елена Гавронски объясняет, что „горящие“ путевки иногда появляются в продаже, но никогда нельзя предугадать конкретные даты или время появления таких предложений.

„К тому же нужно понимать, что каждый путешественник особенный – одни любят рисковать и согласны ради лучшей цены ждать до последней минуты, другие же наоборот – предпочитают все планировать заранее и не проверять по несколько раз за неделю изменения цен. Поэтому каждый стиль бронирования имеет право на существование, главное – чтобы он подходил путешественнику“, – отмечает представитель Coral Travel.

Ожидание горячих предложений, по словам Митяковой, оставляет путешественникам ограниченные варианты, поскольку наиболее популярные гостиницы и лучшие предложения быстро раскупают, а ассортимент и выбор дат для путешествия значительно сужается.

„Самое популярное время для раннего бронирования летних отпусков начинается с октября и продолжается до середины декабря. В это время особенно активно бронируют путешествия на детские каникулы, на праздники, а также на самый популярный сезон отпусков – с конца июня до конца августа, – рассказывает руководитель офиса Coral Travel в Эстонии Яна Митякова. – Основное преимущество раннего бронирования заключается в широком выборе дат для вылета и направлений, в ассортименте гостиниц и в более привлекательной цене“.

Многие считают, что раннее бронирование туров на лето начинается с туристической выставки Tourest, которая проходит в феврале. Однако сайты туроператоров уже сейчас пестрят предложениями на будущий отпускной сезон.

По ее словам, обязательно нужно учесть: наиболее популярные и хорошие отели заполняются достаточно быстро (как правило, уже с началом сезона на пользующиеся самым большим спросом даты мест в них может не быть), поэтому, если для вас важно поехать в конкретный отель, есть смысл забронировать тур заранее.

Менеджер по маркетингу и связям с общественностью компании Novatours Олев Рийсберг рассказывает, что в августе они стали первым в Эстонии туроператором, продававшим туры в Турцию на следующее лето, а в сентябре компания добавила полную летнюю программу, то есть 15 направлений, где много скидок и гибкие условия бронирования.

Надо было бронировать… в мае

Ну а пока до лета еще есть время, некоторые размышляют над покупкой тура на осенние детские каникулы и новогодние праздники.

„Детские школьные каникулы, Рождество и Новый год – очень активные и популярные периоды у путешественников. На это время поездки обычно бронируют заранее, чтобы воспользоваться скидками при раннем бронировании, более широким выбором отелей и гибкими условиями бронирования. Лучшее время для бронирования рождественских и новогодних путешествий – май и июнь, когда доступен самый широкий выбор отелей и номеров. Но не стоит расстраиваться – будьте внимательны, в некоторых компаниях еще можно найти подходящий тур на этот период“, – отмечает Рийсберг.

Он добавляет, что школьные каникулы и рождественские выходные у нас часто совпадают со школьными каникулами и новогодними праздниками в ряде других стран, что значительно увеличивает потребность в раннем бронировании туристических пакетов, авиабилетов и экскурсий.

„К сожалению, чем позже вы бронируете отпуск, тем больше вам придется идти на уступки при выборе путешествия“, – констатирует представитель Novatours.