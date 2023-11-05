Раньше – дешевле? Что выгоднее: купить путевку на лето заранее или ждать „горящих“ туров
Хотя до следующего отпускного сезона еще далеко, туроператоры уже открыли бронирование на весну-лето 2024 года. Для туристов, привыкших покупать путевки заранее, это – повод задуматься. Но те, кто любит „горящие“ предложения, надеются, что можно подождать. Что будет с ценами на летние турпакеты, какие направления раскупают быстрее всего и сколько сейчас стоят туры на Новый год – выясняла „МК-Эстония“.
Многие считают, что раннее бронирование туров на лето начинается с туристической выставки Tourest, которая проходит в феврале. Однако сайты туроператоров уже сейчас пестрят предложениями на будущий отпускной сезон.
Стоит ли спешить с покупкой или можно подождать „горящих“ путевок?
„Горящие“ турпакеты – риск
„Самое популярное время для раннего бронирования летних отпусков начинается с октября и продолжается до середины декабря. В это время особенно активно бронируют путешествия на детские каникулы, на праздники, а также на самый популярный сезон отпусков – с конца июня до конца августа, – рассказывает руководитель офиса Coral Travel в Эстонии Яна Митякова. – Основное преимущество раннего бронирования заключается в широком выборе дат для вылета и направлений, в ассортименте гостиниц и в более привлекательной цене“.
Ожидание горячих предложений, по словам Митяковой, оставляет путешественникам ограниченные варианты, поскольку наиболее популярные гостиницы и лучшие предложения быстро раскупают, а ассортимент и выбор дат для путешествия значительно сужается.
„К тому же нужно понимать, что каждый путешественник особенный – одни любят рисковать и согласны ради лучшей цены ждать до последней минуты, другие же наоборот – предпочитают все планировать заранее и не проверять по несколько раз за неделю изменения цен. Поэтому каждый стиль бронирования имеет право на существование, главное – чтобы он подходил путешественнику“, – отмечает представитель Coral Travel.
Руководитель отдела продаж и маркетинга Tez Tour Елена Гавронски объясняет, что „горящие“ путевки иногда появляются в продаже, но никогда нельзя предугадать конкретные даты или время появления таких предложений.
„Поэтому варианты такого спонтанного отдыха по „горящей“ цене подойдут людям, которые могут быстро перестроить свои планы, собрать чемодан и отправиться за новыми впечатлениями. Туристам же, для которых важен отдых в конкретные даты, которые не настолько гибки в своем графике работы и отдыха, мы советуем приобретать туры заранее, чтобы быть уверенными, что в свой отпуск они точно поедут в выбранные ими страну и отель“, – делает акцент Елена Гавронски.
По ее словам, обязательно нужно учесть: наиболее популярные и хорошие отели заполняются достаточно быстро (как правило, уже с началом сезона на пользующиеся самым большим спросом даты мест в них может не быть), поэтому, если для вас важно поехать в конкретный отель, есть смысл забронировать тур заранее.
Менеджер по маркетингу и связям с общественностью компании Novatours Олев Рийсберг рассказывает, что в августе они стали первым в Эстонии туроператором, продававшим туры в Турцию на следующее лето, а в сентябре компания добавила полную летнюю программу, то есть 15 направлений, где много скидок и гибкие условия бронирования.
Надо было бронировать… в мае
Ну а пока до лета еще есть время, некоторые размышляют над покупкой тура на осенние детские каникулы и новогодние праздники.
„Детские школьные каникулы, Рождество и Новый год – очень активные и популярные периоды у путешественников. На это время поездки обычно бронируют заранее, чтобы воспользоваться скидками при раннем бронировании, более широким выбором отелей и гибкими условиями бронирования. Лучшее время для бронирования рождественских и новогодних путешествий – май и июнь, когда доступен самый широкий выбор отелей и номеров. Но не стоит расстраиваться – будьте внимательны, в некоторых компаниях еще можно найти подходящий тур на этот период“, – отмечает Рийсберг.
Он добавляет, что школьные каникулы и рождественские выходные у нас часто совпадают со школьными каникулами и новогодними праздниками в ряде других стран, что значительно увеличивает потребность в раннем бронировании туристических пакетов, авиабилетов и экскурсий.
„К сожалению, чем позже вы бронируете отпуск, тем больше вам придется идти на уступки при выборе путешествия“, – констатирует представитель Novatours.
„Новогодние и рождественские праздники особенно популярны среди жителей Эстонии, – отмечает руководитель офиса Coral Travel в Эстонии Яна Митякова. – Бронирование на эти даты мы не рекомендуем откладывать на последний момент. Даже бронирования, сделанные в октябре, нельзя назвать ранними, так как зимний сезон уже начался. Поэтому путешествия на новогодние и рождественские праздники стоит бронировать заблаговременно, так как билеты на самолет распродают быстро, и отели на эти даты часто бывают заполнены. Рассчитывать на горячие предложения стоит только в случае внезапных отмен или изменений в планах других путешественников“.
Елена Гавронски также говорит, что самыми первыми обычно разбирают весенние и осенние школьные каникулы, а также даты, близкие к праздникам Дня Победы 23.06 и Ивановой ночи 24.06. Туры на Рождество 2024 года и Новый год 2025 года появятся в продаже уже будущей весной.
Новые страны, новые туры
Что касается направлений, то ассортимент у эстонских операторов становится шире с каждым годом. Но есть и уже устоявшиеся, любимые туристами места.
„В числе наиболее популярных направлений на декабрьские праздники среди наших туристов – Египет и Канарские острова, а также мы делаем несколько полетов в декабре в любимую жителями Эстонии Турцию, которая славится своим гостеприимством, мягким климатом даже в декабре и январе, ну и, конечно же, великолепными и запоминающимися празднованиями Рождества и Нового года в турецких отелях“, – рассказывает Елена Гавронски.
Руководитель офиса Coral Travel в Эстонии Яна Митякова перечисляет: в текущем сезоне их компания предлагает на зимние праздники уникальные путешествия в Арабские Эмираты и на египетские курорты, включая Шарм-Эль-Шейх и Хургаду.
„Важно отметить, что и отели в Дубае, и курорты Египта активно готовятся к праздникам, организуя праздничные ужины и специальные мероприятия, чтобы отпуск туристов стал незабываемым, – подчеркивает Митякова. – Однако следует учитывать, что такие ужины чаще всего оплачиваются дополнительно даже при выборе пакета „все включено““.
На следующий летний сезон, по словам Яны Митяковой, лидером остается Турция. Полеты начнутся уже с 7 апреля 2024 года и будут доступны до конца ноября.
„Помимо Анталийской Ривьеры мы предлагаее туристические пакеты в Бодрум – курорт, который пользуется огромной популярностью среди мировых звезд и персон голубой крови. Бодрум славится богатой историей, кулинарными изысками и аутентичной атмосферой, предоставляя отдыхающим уникальный опыт. Полеты будут осуществлять в мае, июне, сентябре и октябре, – отмечает представитель Coral Travel Estonia. – Другое весьма популярное направление среди жителей Эстонии – остров Крит в Греции. Полеты туда начнутся уже в мае. Живописная Черногория также остается в числе лучших наших предложений на летний сезон“.
В качестве нововведения в предстоящем летнем сезоне Coral Travel предлагает путешествия в Тунис. Это направление, по словам Митяковой, хорошо известно нашим туристам как место для спокойного и размеренного отдыха. В следующем году полеты в Тунис будут доступны с мая.
„Планируя программу путешествий на следующее лето, мы прежде всего заботились о том, чтобы наши клиенты получили лучшие впечатления от путешествия – от планирования летнего отпуска до возвращения на родину. Следующим летом мы хотим обслужить на 15 процентов больше клиентов в странах Балтии, чем этим летом, – делится Олев Рийсберг из Novatours – Новые сюрпризы лета 2024 – регион Калабрия на юге Италии, солнечный Кипр и красочное побережье Испании Коста-дель-Соль. Помимо новых направлений и турецких предложений, открывшихся в августе, отдыхающие смогут насладиться и популярными греческими островами – Крит, Родос и Корфу, а также Тунисом, Болгарией, Черногорией, южной Португалией, Мадейрой, Сицилией, также уже можно забронировать путевки на октябрь 2024 года в Египет – Хургаду и Шарм-эль-Шейх“.
Что с ценами?
Рийсберг говорит, что в сфере организации путешествий октябрь – время перехода летнего сезона в зимний, и стоит просматривать как различные кампании, так и „горящие“ предложения.
„Например, есть очень хорошие предложения на двухнедельный экзотический отдых в Таиланде, также доступны акции для 11 междугородних направлений. До 23 октября любители путешествий могут принять участие и в распродаже пляжного отдыха в течение всего зимнего сезона с широким выбором предложений в Дубае, Египте и Тенерифе. По двум последним направлениям также можно найти хорошие горящие предложения на октябрь“, – перечисляет представитель Novatours.
„Говоря о летнем бронировании и горящих предложениях, мы надеемся, что прошлогодняя ситуация не повторится. Тогда количество туроператоров в
Балтии увеличилось в два раза, в то время как количество путешественников оставалось прежним, что привело к демпинговым ценам. В следующем году мы не ожидаем подобной ситуации, – комментирует руководитель Coral Travel в Эстонии Яна Митякова. – Что касается „горящих“ предложений, то они могут возникнуть, но стоимость может быть схожа с ценами раннего бронирования. Этот вариант подходит лишь для тех, кто не привержен планированию своего отпуска и готов выбирать из оставшихся на рынке вариантов к моменту начала отпуска“.
В настоящее время, по словам Митяковой, наиболее привлекательные цены доступны на бронирование путешествий в период перед школьными каникулами в Египте, а также на предстоящий летний сезон.
„Лучше быстрее бронировать путевку на вылеты, которые совпадают с праздниками или школьными каникулами, – напоминает менеджер по маркетингу и связям с общественностью компании Novatours Олев Рийсберг. – Некоторые направления доступны всего несколько месяцев, например остров Мадейра, а во время школьных каникул мест очень мало и спрос высокий“.
То же самое, по словам Рийсберга, и с поездками в экзотические страны, где количество мест более ограничено по сравнению с прямыми направлениями, и цены на них со временем имеют тенденцию расти, а не падать.
„Уже в конце октября начнутся полеты в Бангкок и Пхукет в Королевстве Таиланд, в ноябре начнутся полеты на Бали, откроются поездки на Сейшельские острова, Занзибар, Маврикий и в Доминиканскую Республику. В зимние месяцы добавятся поездки на Кубу, в Мексику, Шри-Ланку, Мальдивы и Вьетнам, который впервые был добавлен в выбор зимнего сезона“, – добавляет представитель Novatours.