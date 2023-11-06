Исследование: в каких странах можно сэкономить на шопинге
Глобальная технологическая компания Wise составила список стран, где жители Эстонии могут сэкономить на шопинге. Из рассматриваемых стран шопинг одежды оказался самым дешевым в Турции, и самым дорогим в Бразилии. При оплате картой через банковский терминал следует всегда выбирать оплату в местной валюте, чтобы не потерять деньги из-за дополнительных банковских сборов или на обменном курсе.
В отпуске люди часто ходят по магазинам в поисках низких цен, но в зависимости от страны и обменного курса одна и та же одежда может стоить значительно дороже или дешевле, чем в Эстонии. Глобальная технологическая компания Wise сравнила цены на продукцию популярных модных брендов в разных странах и выяснила, где стоит посвятить шопингу больше времени, а где лучше не тратить деньги. Помимо разницы в ценах, на общую стоимость покупок за границей также влияет и валюта, в которой совершается сделка. При оплате картой за пределами еврозоны всегда стоит выбирать местную валюту, чтобы не потерять деньги из-за обменного курса и других дополнительных сборов.
Турция выделяется выгодными предложениями
Из исследованных стран самый дешевый шопинг находится в Турции, где можно сэкономить в среднем 28% по сравнению с Эстонией. На втором месте Малайзия с потенциальной экономией в 20% по сравнению с Эстонией. Третье место занимают Гонконг, Южно-Африканская Республика и Япония с потенциальной экономией в 19%.
Одежда в Бразилии значительно дороже
В ходе исследования также выяснилось, что шопинг в Бразилии обходится дорого. Цена рассматриваемых товаров была на 24% больше, чем в Эстонии. Значительно дороже, чем в Эстонии, обходится шопинг также в Австралии и Дании, где цены на одежду выше на приблизительно 21% и 15% соответственно.
Цены на товары, которые были рассмотрены в исследовании, в Румынии, Болгарии, Канаде, Франции и Швеции схожи с ценами в Эстонии.
Экономьте, выбирая местную валюту
Независимо от страны пребывания, „золотое“ правило заключается в том, что всегда выгоднее всего платить в местной валюте. При оплате за границей терминал часто предлагает выбор между оплатой в местной или домашней валюте, то есть в евро. Например, при оплате эстонской картой в Турции можно выбирать между турецкими лирами или евро. Выбрав местную валюту вы сможете избежать конвертации денег по невыгодному курсу и комиссионных.
Сандра Хорма, руководитель стратегического отдела в Wise, советует: „При покупках за границей стоит помнить пару простых хитростей, чтобы сэкономить деньги и не стать жертвой скрытых банковских платежей. Иностранные платежные терминалы могут предложить оплату в евро даже за пределами еврозоны, но это влечет за собой обмен валюты через местного поставщика услуг, что обычно означает завышенный курс и дополнительные сборы. Таких скрытых сборов можно избежать, если выбрать при оплате товара местную валюту. То же самое относится и к снятию наличных во время путешествий – всегда предпочитайте местную валюту! Еще один простой способ избежать скрытых комиссий – использовать счет, предлагающий несколько валют. Например, с помощью счета Wise платить в подходящей валюте или обменять деньги по прозрачному тарифу и среднему рыночному курсу“.
Об исследовании
Компания Wise исследовала цены на одежду от крупных модных брендов (H&M, Zara, Next, Levi’s, Uniqlo) в разных странах и сравнила их с ценами на те же товары в Эстонии. Для сравнения использовались курсы валют Google Finance на 30 августа 2023 года. Внимание! Не все предметы были доступны во всех рассматриваемых странах.