Исследование: в каких странах можно сэкономить на шопинге

В отпуске люди часто ходят по магазинам в поисках низких цен, но в зависимости от страны и обменного курса одна и та же одежда может стоить значительно дороже или дешевле, чем в Эстонии. Глобальная технологическая компания Wise сравнила цены на продукцию популярных модных брендов в разных странах и выяснила, где стоит посвятить шопингу больше времени, а где лучше не тратить деньги. Помимо разницы в ценах, на общую стоимость покупок за границей также влияет и валюта, в которой совершается сделка. При оплате картой за пределами еврозоны всегда стоит выбирать местную валюту, чтобы не потерять деньги из-за обменного курса и других дополнительных сборов.

Турция выделяется выгодными предложениями

Из исследованных стран самый дешевый шопинг находится в Турции, где можно сэкономить в среднем 28% по сравнению с Эстонией. На втором месте Малайзия с потенциальной экономией в 20% по сравнению с Эстонией. Третье место занимают Гонконг, Южно-Африканская Республика и Япония с потенциальной экономией в 19%.

Одежда в Бразилии значительно дороже

В ходе исследования также выяснилось, что шопинг в Бразилии обходится дорого. Цена рассматриваемых товаров была на 24% больше, чем в Эстонии. Значительно дороже, чем в Эстонии, обходится шопинг также в Австралии и Дании, где цены на одежду выше на приблизительно 21% и 15% соответственно.

Цены на товары, которые были рассмотрены в исследовании, в Румынии, Болгарии, Канаде, Франции и Швеции схожи с ценами в Эстонии.

Экономьте, выбирая местную валюту

Независимо от страны пребывания, „золотое“ правило заключается в том, что всегда выгоднее всего платить в местной валюте. При оплате за границей терминал часто предлагает выбор между оплатой в местной или домашней валюте, то есть в евро. Например, при оплате эстонской картой в Турции можно выбирать между турецкими лирами или евро. Выбрав местную валюту вы сможете избежать конвертации денег по невыгодному курсу и комиссионных.