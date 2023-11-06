В музее KUMU открывается выставка Мелани Бонайо о теле и прикосновении(4)
С 10 ноября на 5-м этаже Художественного музея KUMU открыта персональная выставка Мелани Бонайо (Нидерланды) под названием „Когда тело говорит Да+„. В своих работах Бонайо, чье творчество уже получило международное признание, ищет ответ на вопрос, осталось ли еще место для интимности в нашем мире отчуждения, подверженном всё более интенсивной коммерциализации и технологизации. Работа Бонайо, давшая название выставке, представляла Нидерланды на Венецианской биеннале в 2022 году.
Мелани Бонайо интересуют сообщества за рамками мейнстрима, живущие либо работающие на обочине общества в результате культурного отчуждения или потому, что они не вписываются в нормативную систему. Для творчества Бонайо актуальны вопросы этичного и эмпатичного сосуществования, политика тела, равноправие, а также альтернативные формы восприятия себя и мира.
„Центральная тема выставки – прикосновение и интимность, но она также исследует крайне важный вопрос согласия и систему социальных табу и ограничений, а еще затрагивает такие темы, как дефицит близости, старение и сопутствующее ему одиночество. Квир-перспектива Бонайо ставит под сомнение, что и почему мы считаем „нормальным“, и призывает нас к большей эмпатии, инклюзии и внимательности к особенностям и потребностям других людей и к своим собственным“, – рассказывает куратор Мария Арусоо.
„Уже на Венецианской биеннале было очевидно, что творчество Мелани Бонайо органично вольется в выставочную программу KUMU. Мы стремимся донести до эстонской публики визуально стимулирующее современное искусство, которое затрагивает острые и актуальные для общества темы“, – добавляет Кади Полли, директор Художественного музея KUMU.
На выставке представлены четыре экспериментальных документальных фильма. Помимо центрального произведения, масштабной и чувственной работы „Когда тело говорит „Да“, можно увидеть еще три более ранних проекта Бонайо, посвященных темам интимности и поиска контакта.
Для сопровождения всех произведений на выставке художник по интерьеру Тео Деман, с которым Бонайо часто работает, создал пространственные инсталляции. Выставочный зал стал сенсорным игровым пространством, которое переносит темы видео с экранов в физическую плоскость, превращая посещение выставки в телесный опыт.
На выходные, когда состоится открытие выставки, запланирована насыщенная программа для публики. В пятницу, 10 ноября, в 17:00 состоится беседа куратора Марии Арусоо с Мелани Бонайо. В субботу, 11 ноября, в 15:00 начинается англоязычный мастер-класс Мелани Бонайо „Consentship“ (Согласность), посвященный темам согласия и границ. В субботу состоится и детский мастер-класс по движению и осознанию своего тела, а также экскурсии с куратором Марией Арусоо на эстонском и английском языке. В воскресенье в начале каждого часа можно будет услышать краткое описание выставки от гидов. Разносторонняя программа для публики с мероприятиями, организованными совместно с различными партнерами музея, продлится до самого закрытия выставки. Учащиеся последнего класса основной школы и гимназических классов смогут принять участие в музейном уроке на тему телесности и сексуальности, связанном с программой предмета „учение о здоровье“.