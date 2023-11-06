В музее KUMU открывается выставка Мелани Бонайо о теле и прикосновении

Мелани Бонайо интересуют сообщества за рамками мейнстрима, живущие либо работающие на обочине общества в результате культурного отчуждения или потому, что они не вписываются в нормативную систему. Для творчества Бонайо актуальны вопросы этичного и эмпатичного сосуществования, политика тела, равноправие, а также альтернативные формы восприятия себя и мира.

„Центральная тема выставки – прикосновение и интимность, но она также исследует крайне важный вопрос согласия и систему социальных табу и ограничений, а еще затрагивает такие темы, как дефицит близости, старение и сопутствующее ему одиночество. Квир-перспектива Бонайо ставит под сомнение, что и почему мы считаем „нормальным“, и призывает нас к большей эмпатии, инклюзии и внимательности к особенностям и потребностям других людей и к своим собственным“, – рассказывает куратор Мария Арусоо.

„Уже на Венецианской биеннале было очевидно, что творчество Мелани Бонайо органично вольется в выставочную программу KUMU. Мы стремимся донести до эстонской публики визуально стимулирующее современное искусство, которое затрагивает острые и актуальные для общества темы“, – добавляет Кади Полли, директор Художественного музея KUMU.

На выставке представлены четыре экспериментальных документальных фильма. Помимо центрального произведения, масштабной и чувственной работы „Когда тело говорит „Да“, можно увидеть еще три более ранних проекта Бонайо, посвященных темам интимности и поиска контакта.

Для сопровождения всех произведений на выставке художник по интерьеру Тео Деман, с которым Бонайо часто работает, создал пространственные инсталляции. Выставочный зал стал сенсорным игровым пространством, которое переносит темы видео с экранов в физическую плоскость, превращая посещение выставки в телесный опыт.