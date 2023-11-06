В аэропорту популярного курорта российским туристам перестали выдавать алкоголь до вылета

Остров Маргарита (исп. Isla Margarita) — крупнейший остров Венесуэлы, расположенный в южной части Карибского моря. Находится он всего в 40 км от материковой Венесуэлы и считается одним из самых красивых мест страны, где любят отдыхать как местные, так и иностранные туристы.

Когда-то остров был обязательным пунктом посещения в программах многих европейских туроператоров, однако из-за проволочек с местными государственными органами большинство авиакомпаний отказались от полетов в это райское место. Одной из немногих авиакомпаний, до сих пор выполняющих рейсы на остров Маргарита, остается российская компаний Nordwind Airlines. Благодаря этому, а также в связи с введенными ограничениями и санкциями во многих странах мира, поток российскую туристов на венесуэльский остров Маргарита за последние полтора года заметно увеличился.

Однако в конце октября в местном аэропорту решили ограничить права россиян - теперь алкоголь, купленный в магазинах Duty free, российские граждане могут получить только за несколько минут до вылета. Купить алкоголь можно и раньше, но при покупке туристам выдадут специальный бумажный талон, который можно обменять на „заветную бутылочку“ уже непосредственно перед посадкой на борт самолета. Правда, это касается только крепкого алкоголя, пиво выдается без талонов.

Решение было принято после того, как произошло несколько громких скандалов с российскими туристами, распивающими купленный алкоголь в зале ожидания. По словам представителя аэропорта, российские туристы напивались настолько, что были не в состоянии улететь домой или устраивали драки.