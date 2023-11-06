В Литве грядут изменения: за кофе навынос придется доплачивать

Пришло время для еще одного изменения

На заправке люди редко наливают кофе в термокружку или собственную многоразовую чашку, и делают это не только по привычке, но и потому, что говорят, что кофе в одноразовой чашке удобнее.

„Не нужно мыть, другой уход не требуется. Вы используете этот одноразовый стаканчик в машине и тут же выбрасываете его в мусор. Лично мне так удобнее“, - сказал мужчина.

Камнем преткновения для некоторых также являются цены на многоразовые стаканчики. „Вы знаете, сколько стоит многоразовая чашка? Кажется 15 евро?“, - спросил другой собеседник. „Я знаю, что это может быть не очень хорошо, но я делаю это, потому что так удобнее“, — поделился другой.

Министр окружающей среды Симонас Гентвилас заявил, что такому потреблению необходимо положить конец. „Литве пора использовать меньше упаковки. У жителя должна быть альтернатива тому, чтобы не покупать одноразовую упаковку, ему должны предложить многоразовый товар“, - сказал он.

По словам министра, еду и напитки также необходимо подавать в многоразовой таре для тех, кто питается в кафе, а клиенты должны есть из пластика только в том случае, если они согласны за это доплатить.

„Если вы обедаете где-нибудь в кафе, то обязательно должны быть предложены металлические, многоразовые ложки и вилки“, - сказал Симонас Гентвилас.

Предлагают взимать плату за большинство упаковок

Предприниматель, управляющий 60 ресторанами, говорит, что в сети больше не пользуются одноразовой посудой, в азиатской кухне использует только палочки для суши, и, по его мнению, заменить их не проблема. „Для нас эти инвестиции окупятся через полгода, но, попросту говоря, мы как-то об этом даже не подумали, воспользовались по привычке и не подсчитали“, — сказал Гедиминас Бальнис, руководитель компании Amber Food. Обед навынос в одноразовой тарелке – тоже только за дополнительную плату. Сеть кафе так делает уже давно, но ощутимых изменений не видит.