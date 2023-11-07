В Таллинне открывается выставка „Равенство без границ. Права женщин в США и Эстонии“

Автор и руководитель музея колясок Алена Суржикова рассказывает об идее выставки: „Мультимедийный проект „Равенство без границ: права женщин в США и Эстонии“ представляет выставку, путешествующую по разным городам Эстонии, а также серию радиопередач на Радио 4 и публикации, как в классических СМИ, так и в социальных сетях. Основная цель проекта – осветить положение женщин в Эстонии и США с 19-го века до наших дней. Основные темы выставки — это доступ к образованию и возможность выбора профессии, отношение к женщинам в общественной и политической жизни, а также общее положение прав женщин в Эстонии и США“.

В США женщины начали бороться за свои права в начале 19-го века. Первая волна феминизма в Соединенных Штатах началась с конференции о правах женщин в 1848 году. Она рекламировалась как „съезд для обсуждения социального, гражданского и религиозного положения и прав женщин“ и проводилась в Уэслианской часовне в Сенека-Фолсе, штат Нью-Йорк.

В Эстонии же первые женские ассоциации стали возникать в конце 19-го века. Их можно считать началом женского движения в Эстонии. В 1887 году первая в Эстонии профессиональная журналистка Лили Субург опубликовала феминистский манифест „Слово сестрам“. Под ее руководством в 1887 году также начал выходить журнал „Линда“, который считался „первым литературно-актуальным журналом для эстонских женщин“.

Полина Ляшева, руководитель проектов НКО Ласнаидея: „Это не первый наш опыт сотрудничества с Музеем колясок Алены Суржиковой, а также с торговым центром T1 – ранее мы уже вместе организовывали выставки и мероприятия. Я всегда поддерживаю идеи, направленные на то, чтобы провести культурное мероприятие в пространстве Ласнамяэ. На выставке посетителей ждут исторические факты, предметы декора, фотографии. Много говорится о равноправии женщин, о феминизме. Выставка рассказывает, как менялась роль женщины в обществе с течением времени“.