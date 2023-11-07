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07.11.2023, 09:10

Эксперты выяснили, в каких странах ЕС больше всего отелей

 
ФОТО: Brian A Jackson | Shutterstock, Brian A Jackson

Статистическая служба Европейского союза обновила данные относительно количества гостиниц в разных странах ЕС. Первое место по числу отелей и вместимости номерного фонда заняла Италия.

Согласно исследованию, в 2022 году в странах ЕС насчитывалось 621 572 туристических объекта вместимостью свыше 28 млн мест, cообщает Tourprom.

Больше всего гостиниц находится в Италии - 224 644 туристических объекта, где могут одновременно разместиться 5,2 млн человек. По этим показателям Италия обгоняет остальные страны ЕС.

На второе место списка попала Хорватия110 493 отеля, однако большинство из них располагают малым количеством номеров.

Третье место делят между собой Испания (56 174 отеля) и Германия (48 742 отеля).

Рынок Греции насчитывал 30 221 гостиницу, а Франции — 28 834. При этом, несмотря на небольшое количество отелей, Франция способна разместить одновременно 5,059 млн туристов.

Статистика подтвердила, что Италия и Франция являются самыми популярными странами у туристов. В сумме оба государства предлагают более 33.3% от всего объема гостиничных мест в ЕС. Оставшиеся места в ТОП-5 заняли Испания (3,7 млн гостиничных мест) и Германия (3,6 млн гостиничных мест).

Меньше всего возможностей для размещения туристов у Нидерландов, Греции, Хорватии и Австрии — там разместить одновременно могут по 1 млн путешественников.

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