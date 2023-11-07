Эксперты выяснили, в каких странах ЕС больше всего отелей

Согласно исследованию, в 2022 году в странах ЕС насчитывалось 621 572 туристических объекта вместимостью свыше 28 млн мест, cообщает Tourprom.

Больше всего гостиниц находится в Италии - 224 644 туристических объекта, где могут одновременно разместиться 5,2 млн человек. По этим показателям Италия обгоняет остальные страны ЕС.

На второе место списка попала Хорватия — 110 493 отеля, однако большинство из них располагают малым количеством номеров.

Третье место делят между собой Испания (56 174 отеля) и Германия (48 742 отеля).

Рынок Греции насчитывал 30 221 гостиницу, а Франции — 28 834. При этом, несмотря на небольшое количество отелей, Франция способна разместить одновременно 5,059 млн туристов.

Статистика подтвердила, что Италия и Франция являются самыми популярными странами у туристов. В сумме оба государства предлагают более 33.3% от всего объема гостиничных мест в ЕС. Оставшиеся места в ТОП-5 заняли Испания (3,7 млн гостиничных мест) и Германия (3,6 млн гостиничных мест).

Меньше всего возможностей для размещения туристов у Нидерландов, Греции, Хорватии и Австрии — там разместить одновременно могут по 1 млн путешественников.