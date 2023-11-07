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07.11.2023, 10:07

9 стран, 19 дней, 6400 километров: от Эстонии до южной Германии и обратно на автомобиле с семьей

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Helen Püümann
ФОТО: Erakogu

9 стран, 19 дней, 6400 километров, более 42 пунктов назначения и ни одной ночи в машине или палатке. Состав „экипажа“: Таави, Хелен, 7-летний Хендрик и 15-летний Карл. Когда мы собираемся на отдых семьей, то обычно предпочитаем добираться до места назначения на самолете. Однако в этот раз мы от этой идеи отказались.

Почему именно Германия?

Моя сестра жила в Констанце и защитила там докторскую диссертацию. Поэтому я многое знала об этом городе и разнообразных немецких парках развлечений. Музей BMW уже много лет был у нашей семьи в списке мест, которые надо посетить. Ну и кто же может отказаться от парка аттракционов? Только не мы! К тому же наш младший сын был в том возрасте, когда Legoland был просто необходим.

Впереди нас ждали красивые туристические тропы, горы и озера. Я аккуратно сложила походные вещи в машину, и мы отправились в путь. Но, по закону Мерфи, не туда, куда планировали.

Утром один упрямый молочный зуб решил, что просто так он не вылезет, и потребовал особого внимания в стоматологической клинике. В итоге первые полдня мы занимались не совсем тем, что хотели, и чтобы хоть как-то развлечься, не стали уезжать дальше Пярнуского водного центра. В какой-то момент водные развлечения закончились и настало время задуматься о том, где мы будем ночевать. Идея поставить палатку в лесу нам в голову не пришла, поэтому мы открыли приложения и посмотрели, есть ли что-то подходящее возле дороги. Солнце уже начало садиться, и мы сделали остановку с пикником на пляже Кабли. Неподалеку мы нашли местный кемпинг и, купаясь, поняли, что не так-то просто выбраться из Эстонии за один день.

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RusDelfi
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