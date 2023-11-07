9 стран, 19 дней, 6400 километров: от Эстонии до южной Германии и обратно на автомобиле с семьей(1)
9 стран, 19 дней, 6400 километров, более 42 пунктов назначения и ни одной ночи в машине или палатке. Состав „экипажа“: Таави, Хелен, 7-летний Хендрик и 15-летний Карл. Когда мы собираемся на отдых семьей, то обычно предпочитаем добираться до места назначения на самолете. Однако в этот раз мы от этой идеи отказались.
Почему именно Германия?
Моя сестра жила в Констанце и защитила там докторскую диссертацию. Поэтому я многое знала об этом городе и разнообразных немецких парках развлечений. Музей BMW уже много лет был у нашей семьи в списке мест, которые надо посетить. Ну и кто же может отказаться от парка аттракционов? Только не мы! К тому же наш младший сын был в том возрасте, когда Legoland был просто необходим.
Впереди нас ждали красивые туристические тропы, горы и озера. Я аккуратно сложила походные вещи в машину, и мы отправились в путь. Но, по закону Мерфи, не туда, куда планировали.